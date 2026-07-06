Paul McCartney ressuscite un hymne des Beatles vieux de 60 ans au mariage de Taylor Swift

C’est un moment que personne n’aurait pu anticiper, même dans un scénario de film improbable.

C’est un moment que personne n’aurait pu anticiper, même dans un scénario de film improbable. Lors du mariage très médiatisé de Taylor Swift et Travis Kelce, Paul McCartney a créé la surprise en montant sur scène pour interpréter un morceau mythique des Beatles : “I Want to Hold Your Hand”.

Selon plusieurs témoins présents à la cérémonie, l’ex-Beatle a offert une performance totalement inattendue, déclenchant une vague d’émotion immédiate dans la salle. Et pour cause : ce titre n’avait pas été joué en live par Paul McCartney depuis environ 60 ans, remontant aux premières années de la Beatlemania.

Sorti en 1963, “I Want to Hold Your Hand” est bien plus qu’un simple tube. C’est le morceau qui a propulsé les Beatles aux États-Unis et marqué le début de leur conquête mondiale. Le réentendre aujourd’hui, interprété par l’un de ses auteurs originaux dans un contexte aussi inattendu, donne à la performance une dimension presque historique.

Le mariage de Taylor Swift, déjà considéré comme l’un des événements people les plus suivis de l’année, a donc pris une tournure encore plus spectaculaire avec cette apparition. Entre invités prestigieux et performances surprises, la soirée a basculé dans une célébration où la pop moderne et le patrimoine du rock britannique se sont rencontrés.

Cette interprétation rare rappelle aussi à quel point le catalogue des Beatles reste vivant, capable de ressurgir là où on ne l’attend pas, même six décennies plus tard. Et quand une légende comme Paul McCartney décide de replonger dans ses débuts, c’est toute l’histoire du rock qui semble se rejouer, le temps d’une chanson.

Une chose est sûre : ce mariage entrera autant dans les annales de la pop culture que dans celles du rock.