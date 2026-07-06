Oasis : Regardez la bande-annonce du film « Don't Look Back in Anger »

Le long métrage présentera des images exclusives des répétitions, des coulisses et de la scène, ainsi que les premières interviews conjointes de Noel et Liam depuis plus de 20 ans.

Les fans de Oasis ont de quoi se réjouir ! Le groupe britannique vient de dévoiler la toute première bande-annonce officielle de « Don't Look Back In Anger », un documentaire très attendu consacré aux retrouvailles historiques de Liam et Noel Gallagher. Le film sortira dans les salles de cinéma, ainsi qu'en IMAX, dès le mois de septembre, avant d'être proposé en exclusivité sur Disney+ à l'international.

Un documentaire événement sur le retour de Oasis

Produit par Magna Studios et Sony Music Vision, « Don't Look Back In Anger » réunit plusieurs grands noms du cinéma. Le projet a été imaginé par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders et A Thousand Blows, tandis que la réalisation a été confiée au duo Dylan Southern et Will Lovelace, déjà connu pour les documentaires Shut Up and Play the Hits et Meet Me in the Bathroom.

Le film retrace les retrouvailles triomphales de Liam et Noel Gallagher à l'occasion de la tournée « Oasis Live '25 », considérée comme l'un des plus grands retours du rock de ces dernières années.

Des images inédites et les premières interviews communes depuis plus de 20 ans

Au-delà des performances scéniques, « Don't Look Back In Anger » promet une immersion totale dans les coulisses de cette réunion historique. Les spectateurs découvriront des images exclusives des répétitions, des préparatifs et des concerts, mais aussi les premières interviews communes de Liam et Noel Gallagher depuis plus de vingt ans.

Le documentaire revient également sur l'immense phénomène qu'a représenté cette tournée mondiale à guichets fermés, tout en mettant en lumière le lien particulier qui unit Oasis à plusieurs générations de fans à travers le monde.

Steven Knight évoque un symbole de réconciliation

Pour Steven Knight, ce documentaire dépasse largement le simple film de concert. Le scénariste explique :

« La tournée mondiale d'Oasis a uni des générations, des cultures et des pays, et a parlé de réconciliation à un monde fracturé. "Don't Look Back In Anger" n'est pas seulement votre billet pour le concert : c'est un accès aux coulisses et une place à la table où Liam et Noel se retrouvent pour la première fois en 15 ans et racontent les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été. »

Avec cette première bande-annonce, Oasis promet un documentaire riche en émotions, entre performances explosives, confidences inédites et regard intime sur l'un des événements musicaux les plus marquants de ces dernières années. De quoi faire patienter les fans avant sa sortie en septembre.