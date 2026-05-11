OASIS : le documentaire sur la tournée des retrouvailles sortira le 11 septembre

Après une sortie événement au cinéma, le film sera disponible en streaming d’ici la fin de l’année.

Oasis a annoncé la sortie d'un documentaire sur la tournée de leur retrouvailles Oasis Live '25. Le film sortira dans une sélection de salles et en IMAX partout dans le monde avec une programmation limitée à partir du 11 septembre, puis sera diffusé en exclusivité d'ici la fin de l'année sur Disney+.

Ce documentaire, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, a été imaginé par le scénariste et producteur Steven Knight, connu notamment pour Peaky Blinders et A Thousand Blows. La réalisation a été confiée à Dylan Southern et Will Lovelace, déjà derrière plusieurs documentaires musicaux remarqués.

Le documentaire retracera ce qui restera comme l’un des plus grands événements musicaux de 2025 : les retrouvailles d’Oasis pour une tournée mondiale devenue un véritable phénomène. Le film donnera accès aux répétitions, aux coulisses et à la scène, tout en dévoilant les premières interviews communes de Noel et Liam Gallagher depuis plus de 25 ans. Le documentaire montrera aussi l’impact énorme qu’a eu ce retour sur les fans du groupe et sur toute une génération marquée par la musique d’Oasis.

Steven Knight s’est d’ailleurs montré très enthousiaste à propos du projet. Il explique avoir voulu raconter non seulement l’histoire du groupe, mais aussi celle du public qui a grandi avec leur musique. Selon lui, ce film parlera autant de musique que de transmission, d’émotion et de culture populaire.

Rebecca AFLALO