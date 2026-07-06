Kiss : Gene Simmons crée la polémique sur un discours patriotique et l'immigration : "Si vous n’aimez pas l’Amérique, retournez d’où vous venez."

Lors d’un concert de Gene Simmons, une vidéo amateur publiée sur YouTube a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Lors d’un concert de Gene Simmons, une vidéo amateur publiée sur YouTube a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Filmée pendant le show de Summerfest au Henry W. Maier Festival Park de Milwaukee, la séquence montre le musicien de 76 ans tenir un discours aux accents fortement politiques avant d’interpréter Let Me Go, Rock ‘N’ Roll.

Face au public, le membre emblématique de KISS prend quelques minutes pour partager sa vision des États-Unis. Il décrit le pays comme « le plus grand pays du monde », estimant que c’est précisément cette puissance et ces opportunités qui expliquent pourquoi autant de personnes souhaitent s’y installer.

Le discours, très applaudi par une partie du public présent sur place, met également en avant un message de respect envers les forces de l’ordre et les personnes en uniforme, que le rockeur invite à soutenir.

Mais c’est surtout la conclusion de son intervention qui a déclenché la polémique. Après avoir rappelé ces valeurs, Gene Simmons lance une phrase directe qui fait immédiatement réagir en ligne : « Si vous n’aimez pas l’Amérique, retournez d’où vous venez. »

Diffusée massivement sur les réseaux sociaux, cette déclaration a divisé les internautes entre ceux qui y voient un message de patriotisme assumé et ceux qui dénoncent des propos jugés excessifs et clivants.

Une séquence qui rappelle une nouvelle fois que, même sur scène, les rockstars peuvent encore déclencher de vives controverses bien au-delà de la musique.