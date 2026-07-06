Iron Maiden : Bruce Dickinson revient sur la difficulté d'être en tournée sans voir sa famille : "Pendant la moitié de leur vie, je n'étais pas là"

Le chanteur de Iron Maiden s’est récemment livré avec une grande franchise sur l’envers du décor de la vie de tournée.

Le chanteur de Iron Maiden s’est récemment livré avec une grande franchise sur l’envers du décor de la vie de tournée. Invité du podcast Pad Wives Unfiltered, Bruce Dickinson est revenu sur ce que beaucoup de fans idéalisent mais qui, pour lui, a longtemps eu un coût personnel important : la distance avec sa famille.

Interrogé sur les aspects les plus difficiles de la carrière de musicien en tournée, le chanteur n’a pas cherché à embellir la réalité. Il a évoqué sans détour la difficulté de concilier carrière musicale et paternité, un équilibre qu’il a mis des années à accepter.

« J’ai trois enfants adultes maintenant qui sont heureusement devenus des individus fantastiques. J’aimerais dire que c’est entièrement grâce à moi, mais pendant la moitié de leur vie, je n’étais pas là parce que j’étais en tournée », a-t-il confié avec sincérité. Une déclaration qui met en lumière le poids des absences répétées liées aux tournées mondiales d’Iron Maiden.

Le chanteur va même plus loin en qualifiant cette absence de son « plus grand regret », évoquant également « ce sentiment de décalage par rapport à ce que la plupart des gens considèrent comme une vie normale ». Derrière l’image du frontman de légende du heavy metal, se dessine ainsi celle d’un père souvent éloigné de ses enfants.

Pour autant, Bruce Dickinson insiste sur une évolution positive de ses relations familiales. Malgré les années de distance, il affirme aujourd’hui avoir retrouvé un lien fort avec ses enfants : « Mes enfants et moi sommes plus proches maintenant que nous ne l’avons jamais été ».

Un témoignage rare et lucide qui rappelle que derrière les grandes carrières musicales se cachent aussi des sacrifices personnels importants. Entre la scène et la famille, Bruce Dickinson semble aujourd’hui mesurer pleinement le prix de cette vie hors norme.