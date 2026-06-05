Insolite : Bruce Dickinson débarque en char d’assaut avant le concert d’Iron Maiden !

Avec Bruce Dickinson, il faut toujours s’attendre à l’inattendu. Avant même de monter sur scène avec Iron Maiden, le chanteur britannique a offert aux festivaliers suédois une arrivée aussi spectaculaire qu’improbable lors du Sweden Rock Festival 2026.

Bruce Dickinson a encore trouvé le moyen de faire parler de lui ! Quelques heures avant le concert d’Iron Maiden au Sweden Rock Festival 2026, le frontman a été aperçu en train de circuler sur le site de l’événement... à bord d’un char d’assaut ! La scène, capturée en vidéo, a rapidement amusé les fans. Une action à l'image du personnage : imprévisible, passionné et toujours prêt à surprendre son public.

Un personnage hors du commun

Voir le leader d’Iron Maiden prendre les commandes d’un blindé avant un concert paraît presque logique au regard de son parcours atypique. Cette apparition insolite s’inscrit dans le cadre la tournée "Run For Your Lives", lancée pour célébrer les 50 ans d’Iron Maiden et déjà marquée par plusieurs moments forts, dont le retour inattendu du classique "Infinite Dreams" sur scène.

Le groupe britannique poursuit désormais sa route à travers l’Europe avec plusieurs rendez-vous très attendus en France. Iron Maiden se produira notamment au Hellfest de Clisson le 19 juin, avant de passer par Paris La Défense Arena le 22 juin puis le Groupama Stadium de Lyon le 28 juin. Une chose est sûre : avec Bruce Dickinson aux commandes, le spectacle commence souvent bien avant l’ouverture du concert.