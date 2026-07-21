"C'est comme un mauvais trip" : Liam Gallagher et plusieurs stars démontent le show de la Coupe du monde !

Par Yohan G

Le spectacle de la mi-temps de la finale de Coupe du monde était très attendu. Mais malgré un casting XXL orchestré par Chris Martin, les critiques n'ont pas tardé à pleuvoir, notamment de la part de Liam Gallagher et d'autres personnalités.

Le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, organisé au MetLife Stadium dans le New Jersey, n'a pas convaincu tout le monde. Inspiré du modèle du Super Bowl, le show a réuni Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS ou encore les Muppets, sous la direction de Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Mais sur les réseaux sociaux les critiques ont fusées, notamment Liam Gallagher n'a pas caché son incompréhension :

"C'est comme un mauvais trip [...] Heureusement que j'étais spirituellement blindé, sinon ce spectacle de la mi-temps aurait pu me faire basculer dans le vide".

Wayne Rooney et Robert Smith du même avis

Même son de cloche du côté de Wayne Rooney. En direct sur la BBC, l'ancien international anglais a livré un avis particulièrement tranché :

"J'apprécie beaucoup ces artistes, mais pour être honnête, j'ai trouvé que c'était de la m*rde. Je voulais que le match reprenne. C'était un peu fade. Le meilleur moment ? C'est quand ça s'est terminé."

Avant même le coup d'envoi, Robert Smith, le leader de The Cure, avait lui aussi laissé entendre qu'il ne regarderait pas cette prestation en publiant un message ironique sur Instagram.

Le tout premier "Half-time show" de l'histoire de la Coupe du monde semble, avoir laissé un goût amer à une grande partie du public.