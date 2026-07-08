Oasis : Liam Gallagher prêt à chanter "Wonderwall" si l'Angleterre va en finale de la Coupe du monde 2026 !

La Coupe du monde 2026 réserve déjà des images fortes, et l'une d'elles pourrait bien rester dans l'histoire du football… mais aussi du rock britannique.

La Coupe du monde 2026 réserve déjà des images fortes, et l'une d'elles pourrait bien rester dans l'histoire du football… mais aussi du rock britannique. Depuis le début de la compétition, un phénomène accompagne les exploits de l’équipe d’Angleterre : le public des Three Lions reprend en chœur le mythique "Wonderwall" d’Oasis après chaque victoire.

Ce qui était au départ un simple chant de supporters est devenu un véritable hymne de la sélection anglaise. Dans les tribunes comme dans le vestiaire, les joueurs se joignent désormais aux fans pour célébrer leurs succès au son du morceau emblématique du groupe de Manchester. Une ambiance si intense que même Harry Kane, l’attaquant vedette de l’Angleterre, aurait perdu sa voix à force de reprendre la chanson avec ses coéquipiers et les supporters.

Noël Gallagher valide l’hymne, Liam Gallagher va encore plus loin

Face à cet engouement, Noël Gallagher, membre fondateur d’Oasis, a déjà donné son approbation pour voir "Wonderwall" accompagner le parcours de l’Angleterre pendant la compétition. Un symbole fort pour un titre devenu, depuis sa sortie en 1995, l’un des morceaux les plus populaires de l’histoire du rock britannique.

Mais son frère Liam Gallagher semble vouloir aller encore plus loin. Après la victoire de l’Angleterre contre le Mexique en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, un internaute lui a lancé un défi sur le réseau social X : venir aux États-Unis chanter **"Wonderwall" directement dans le stade si les Three Lions atteignent la finale.

La réponse de Liam n’a pas tardé : "On verra, je suis prêt !"

Une phrase courte, mais qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour faire naître le rêve d’un moment totalement historique : voir Liam Gallagher monter sur scène devant des milliers de supporters anglais pour interpréter le tube planétaire d’Oasis dans un stade de la Coupe du monde.

Une finale pour entrer dans la légende ?

Pour les fans de football et de rock, l’idée fait forcément rêver. Une célébration avec "Wonderwall" repris par tout un stade pourrait devenir l’une des images fortes de cette édition 2026.

Mais avant d’imaginer Liam Gallagher au cœur de la finale, l’Angleterre devra encore franchir plusieurs obstacles. Les Three Lions devront continuer leur parcours exceptionnel pour offrir aux supporters ce moment que tout le monde attend déjà.

Alors oui, on en vient presque à espérer une finale anglaise… juste pour entendre résonner "Wonderwall" dans un stade américain avec Liam Gallagher au micro. Reste maintenant à savoir si le rêve deviendra réalité.