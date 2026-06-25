Oasis : Wonderwall hymne anglais de la coupe du monde 2026 ? Noël Gallagher valide !

C’est une scène improbable mais devenue virale : “Wonderwall”, l’un des plus grands classiques du groupe britannique Oasis, s’impose peu à peu comme un chant officieux de la Coupe du monde 2026 côté anglais.

C’est une scène improbable mais devenue virale : “Wonderwall”, l’un des plus grands classiques du groupe britannique Oasis, s’impose peu à peu comme un chant officieux de la Coupe du monde 2026 côté anglais.

À chaque victoire ou moment fort de l’équipe nationale, les supporters reprennent en chœur le morceau sorti en 1995. Une communion totale entre le stade, les joueurs et ce titre devenu bien plus qu’une simple ballade rock des années 90 : un véritable hymne générationnel.

Et surtout, l’élément qui donne encore plus de poids à ce phénomène vient directement de son auteur. Noel Gallagher, fondateur et compositeur d’Oasis, a officiellement validé cette appropriation populaire du morceau.

Le principal intéressé ne cache pas sa forme de détachement bienveillant face à ce nouvel usage de son tube planétaire :

"Wonderwall appartient au peuple, et c'était un moment magique entre le peuple et les joueurs", a-t-il déclaré au quotidien britannique.

Avant d’ajouter, avec une générosité teintée de distance :

"Bonne chance à tous ceux qui ont fait le voyage là-bas."

Des mots simples, mais qui résonnent fort dans le monde du rock : une chanson culte qui échappe à son créateur pour vivre sa propre vie dans les stades, portée par la ferveur du football.

Si certains fans de rock pur et dur restent sceptiques face à cette transformation d’un morceau intimiste en chant de supporters, d’autres y voient au contraire la preuve ultime de la puissance universelle d’Wonderwall.

Entre héritage rock et culture populaire, Oasis continue donc — malgré sa séparation — d’écrire son histoire dans des contextes inattendus. Et cette fois, c’est peut-être bien sur les terrains de la Coupe du monde 2026 que résonne son plus bel écho.