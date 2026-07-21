Amy Lee dévoile le geste exceptionnel de Metallica envers Evanescence

Par Yohan G

En première partie de Metallica fin 2025, Evanescence a bénéficié d'un privilège rarement accordé à un groupe invité. Amy Lee raconte pourquoi cette tournée restera gravée dans sa mémoire.

Dans une interview accordée à Loudwire, la chanteuse d'Evanescence, Amy Lee, révèle le privilège exceptionnel que lui a accordé Metallica : installer son piano à queue au cœur du Snake Pit, la célèbre plateforme centrale de la scène du M72 World Tour. Une opportunité très rare pour un groupe invité, qui lui a permis de jouer entourée par des milliers de spectateurs lors des concerts en Australie et en Nouvelle-Zélande :

"C’était incroyablement agréable. Ils ont été d’une grande générosité. Quand on rejoint la tournée d’un autre groupe, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre. On se demande forcément jusqu’où on pourra aller sur le plan de la production. Finalement, ils ont été fantastiques. Ils m’ont même autorisée à installer mon piano à queue sur le Snake Pit, ce qui me permettait de jouer entourée par le public."

Pas la seule attention de Metallica

Et ce geste ne s'est pas limité à la scène. En coulisses aussi, les membres de Metallica ont tout fait pour que le groupe se sente comme chez lui :

"Ils nous ont accueillis avec un gâteau et ont pris le temps de passer un moment avec nous. Ils nous ont permis de vivre notre instant, au point que nous avions presque l’impression que c’était aussi notre concert lorsque nous étions sur scène."

Cette tournée restera aussi un souvenir fort sur le plan personnel. Son fils de 11 ans, présent à ses côtés, a découvert Metallica en concert : "C’était l’âge idéal pour tomber amoureux du metal. Je le regardais pendant 'Nothing Else Matters'... et je l'ai vu dans ses yeux. Cela m’a ramenée à l’époque où je découvrais moi-même cette musique", raconte Amy Lee.