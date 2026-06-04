"Je suis en colère et inquiète" : Amy Lee (Evanescence) évoque les dangers des réseaux sociaux et de l'IA !

À quelques jours de la sortie du nouvel album d’Evanescence, Amy Lee s'inquiète des effets des réseaux sociaux et de la difficulté croissante à distinguer le vrai du faux à l'ère de l'intelligence artificielle.

Amy Lee continue de dévoiler les thèmes au cœur de "Sanctuary", le prochain album d’Evanescence. Dans une récente interview, la chanteuse est revenue sur "Who Will You Follow", un morceau qui s'interroge sur la désinformation, l'intelligence artificielle et l'influence grandissante des réseaux sociaux :

"Quand toute votre foi dans la réalité s’efface, qui allez-vous suivre ? Si vous ne savez même plus ce qui est réel, comment pouvez-vous agir ? Si vous ne savez même plus ce qui relève de l’I.A., si vous ignorez ce qui vous est servi dans votre fil d’actualité [...] Je me surprends parfois à faire défiler les réseaux sociaux pendant une heure avant de réaliser que je ne sais même plus ce que j’ai regardé, mais que je suis en colère et inquiète."

Pour illustrer son propos, Amy Lee compare cette situation à l’univers de Matrix. Selon elle, "Who Will You Follow" évoque un réveil face à un monde où les algorithmes, les contenus générés par l’intelligence artificielle et les flux d’informations permanents brouillent notre perception de la réalité. Face à cette situation, la chanteuse appelle à retrouver un lien humain plus authentique :

"J’ai envie que nous nous regardions dans les yeux et que nous nous rappelions que nous sommes de vrais êtres humains. L’amour est puissant. Les êtres humains sont puissants. Nous devons nous souvenir que nous nous avons les uns les autres."

Les réseaux sociaux, aussi une chance

Malgré ses inquiétudes, Amy Lee refuse de condamner totalement les réseaux sociaux. Elle rappelle qu’ils ont permis aux artistes de créer une relation directe avec leur public :

"Je me souviens à quel point j’étais enthousiaste quand tout cela a commencé. Pouvoir parler directement aux fans plutôt que d’attendre qu’une interview soit retranscrite dans un magazine un mois plus tard, c’était formidable."

La chanteuse reconnaît également que certaines plateformes peuvent encore favoriser la créativité et le divertissement, elle ajoute avec humour :

"Mon algorithme est rempli de création artistique et de vidéos comiques. Ça, je peux totalement adhérer."

Attendu le 5 juin, "Sanctuary" s'annonce comme l'un des albums les plus personnels, engagés et actuels d'Evanescence, un disque pensé comme un refuge face au chaos contemporain. Le groupe défendra ces nouveaux morceaux sur scène à l’automne, avec notamment des concerts à Bruxelles, Paris et Zurich.