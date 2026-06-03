Rock vs IA : Alice Cooper démonte l’intelligence artificielle !

Alors que l’intelligence artificielle s’impose de plus en plus dans l’industrie musicale, Alice Cooper s’inquiète de ses dérives. Pour la légende du rock, aucune technologie ne pourra remplacer l’expérience humaine derrière une chanson.

Invité de l’émission Trunk Nation With Eddie Trunk sur SiriusXM, Alice Cooper a partagé son point de vue sur l’essor de l’intelligence artificielle dans la musique. Le chanteur imagine un futur où il serait possible de créer de toutes pièces une nouvelle star du rock sans qu’elle n’existe réellement :

"Je pourrais créer une rock star dès maintenant, inventer un type vraiment séduisant, rock, dur, cool. Je pourrais créer un gars appelé Starboy ou n'importe quoi d'autre, et le rendre formidable. Lui faire chanter des morceaux entre Tom Petty et Freddie Mercury, lui donner un thème d’album, et elle écrirait les chansons. Il n'existerait pas vraiment."

Une perspective qui soulève, selon lui, de nombreuses questions sur la propriété intellectuelle et la rémunération des œuvres générées artificiellement : "Et si ça se vend ? Qui récupère l'argent ? L'IA a écrit les chansons. Ce type n'a rien eu à voir avec la créativité des morceaux. Alors qui va toucher cet argent ? Il faut faire le chèque à l'IA ?"

Au-delà des aspects économiques, Alice Cooper estime surtout que l’IA est incapable de reproduire ce qui fait la force de la musique, à savoir, l’émotion :

"Elle n'a jamais été amoureuse. Elle n'a jamais eu le cœur brisé. Elle n'a jamais été en colère. Elle n'a jamais été heureuse. Elle ne connaît que les mots et sait seulement comment les assembler. Mais elle n'a aucune émotion. Elle n'a ni cœur, ni sensibilité, ni âme, et c'est là qu'elle échoue [...] Vous pourriez sortir un album et en l'écoutant, vous sauriez qu'il ne vient d'aucune racine intérieure, d'aucun cœur, d'aucune expérience."

Une prise de position qui continue d'enflammer le débat de la place de l'IA dans le rock et dans la musique.