M72 World Tour : Après Athènes, Metallica pulvérise un nouveau record historique !

Quelques semaines après avoir affolé les compteurs en Grèce, Metallica vient de signer un nouvel exploit. Le groupe a réuni plus de 94 000 spectateurs à Berlin, établissant le plus grand concert jamais organisé dans l’histoire de l’Olympiastadion.

La tournée M72 de Metallica continue de battre des records à travers l’Europe. Le 30 mai, le groupe californien a attiré plus de 94 000 personnes à l’Olympiastadion de Berlin, dépassant ainsi l’ancien record détenu par U2 depuis 2009. Sur les réseaux sociaux, Metallica a salué cette performance en remerciant les fans allemands :

"Soir après soir, ville après ville, la #MetallicaFamily met le feu ! Hier, vous étiez plus de 94 000 à battre le record du plus grand concert jamais donné à l'Olympiastadion. Merci !"

Ce chiffre impressionnant s’explique notamment par la configuration unique de la tournée M72. Depuis 2023, le groupe utilise une scène circulaire installée au centre des stades, permettant d’exploiter pratiquement toutes les tribunes et d’augmenter considérablement la capacité d’accueil. Une formule qui porte ses fruits : quelques semaines plus tôt, Metallica avait déjà établi un record d’affluence à Athènes avec plus de 90 000 spectateurs. Plus que jamais, le M72 World Tour s’impose comme l’une des tournées les plus ambitieuses de l’histoire du groupe.

Kirk Hammett et Robert Trujillo ont cette fois rendu hommage à l’Allemagne avec une reprise de "Sonne" de Rammstein. Après cette date historique, Metallica poursuivra sa tournée européenne avec des passages à Budapest, Dublin, ou encore Cardiff, avant de conclure son périple estival par deux concerts très attendus à Londres début juillet.