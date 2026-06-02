Guns N' Roses : Le documentaire "Perfect Crime" a fuité 30 ans après !

Un véritable trésor caché de l’histoire du rock vient de refaire surface. Le documentaire “Perfect Crime”, tourné pendant la mythique tournée Use Your Illusion de Guns N' Roses entre 1991 et 1993, a été divulgué sur internet sous la forme d’un montage inédit d’environ 38 minutes.

Une tournée aussi légendaire que chaotique

Cette archive exceptionnelle capture toute l’essence de l’une des tournées les plus chaotiques et légendaires du rock. Les images dévoilent un univers totalement débridé : des serveurs déguisés en légionnaires romains lors de soirées d’après-concert, des fans en costumes improbables, un cochon servi sur un plateau, ou encore des danseurs en culottes en cuir.

Dans ce décor presque irréel, on aperçoit même Axl Rose recevant des soins d’un ostéopathe sur une piste d’aéroport.

Des images inédites et des moments rares

Le montage inclut des interviews exclusives, ainsi que des séquences plus intimes montrant Izzy Stradlin et Slash improvisant dans une chambre d’hôtel. On y découvre aussi Axl Rose interprétant “Since I Don’t Have You” des Skyliners en studio, dans un registre plus posé mais tout aussi fascinant.

Certaines scènes marquent particulièrement les esprits : Duff McKagan est vu évacué sur civière après avoir été touché à la tête par une bouteille.

Le documentaire propose également deux performances complètes filmées au Rose Bowl de Pasadena en octobre 1992, capturant la puissance scénique du groupe à son apogée.

Axl Rose face à l’histoire du groupe

Dans une interview enregistrée au Mount Smart Stadium d’Auckland en février 1992, Axl Rose partage sa vision avec une étonnante lucidité :

“C’est ce que j’ai toujours voulu faire. Je savais que ça allait arriver. Je n’ai jamais perdu espoir. Nous avons vu tant de gars aller et venir à Hollywood qui ont abandonné. Et c’est dur. C’est très difficile.”

Le regard d’un groupe au sommet

Le chanteur poursuit en évoquant la réalité interne du groupe :

“Nous nous connaissons tous, et nous nous connaissons depuis si longtemps, qu’il nous est difficile de nous asseoir et de nous dire : ‘Hé ! Nous sommes dans le plus grand groupe de rock du monde !’ Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes toujours nous-mêmes, et nous avons plus d’albums à faire, et plus de concerts à donner.”

Une redécouverte qui relance la légende

Avec cette fuite inattendue, “Perfect Crime” ressurgit comme un fragment brut et précieux de l’histoire du rock. Un témoignage rare qui rappelle à quel point Guns N' Roses a incarné à la fois le génie, l’excès et le chaos d’une époque devenue légendaire.