The Rolling Stones : Mick Jagger a "hâte" de refaire une tournée avec le groupe

Les Rolling Stones n'ont pas fini de faire parler d'eux.

Les Rolling Stones n'ont pas fini de faire parler d'eux. Alors que le légendaire groupe britannique est actuellement en pleine promotion de "Foreign Tongues", son nouvel album attendu pour le 10 juillet 2026, les rumeurs autour d'une future tournée continuent d'alimenter les discussions des fans.

Ces dernières semaines, beaucoup espéraient que la sortie du disque serait accompagnée d'un retour sur scène. Un enthousiasme rapidement refroidi par Keith Richards, qui avait expliqué ne pas se sentir prêt à reprendre la route dans l'immédiat. Une déclaration qui semblait éloigner la perspective d'une nouvelle tournée mondiale.

Mick Jagger relance l'espoir

Mais voilà que Mick Jagger vient à son tour de prendre la parole et ses déclarations pourraient bien redonner le sourire aux admirateurs du groupe. Invité dans l'émission "Tracks of My Years" sur BBC Radio 2, le chanteur a échangé avec Ronnie Wood sur les morceaux qui ont marqué leur vie et leur carrière.

Au cours de l'entretien, le frontman des Rolling Stones a été interrogé sur la possibilité de repartir en tournée avec le groupe. Une question à laquelle il a répondu sans détour :

"J'adorerais repartir en tournée, j'ai hâte."

Une phrase qui a immédiatement relancé les spéculations autour d'un futur retour sur scène.

Pas en 2026, mais bientôt ?

Si Mick Jagger affiche clairement son envie de retrouver le public, il a néanmoins tenu à calmer les attentes des fans. Le chanteur a précisé qu'un retour sur les routes n'était probablement pas prévu pour cette année.

"Je ne pense pas que ce sera cette année. Mais j'espère que ce sera le plus tôt possible."

Une déclaration qui laisse entendre que les discussions pourraient déjà être en cours au sein du groupe. Si aucune annonce officielle n'a encore été faite, les propos du chanteur montrent en tout cas que l'idée d'une nouvelle tournée des Rolling Stones est loin d'être abandonnée.

À 82 ans, Mick Jagger continue de démontrer une énergie impressionnante et son envie intacte de monter sur scène. De quoi faire rêver les millions de fans du groupe qui espèrent encore avoir l'occasion de voir les Rolling Stones en concert une fois de plus.