Ronnie Wood : l’artisan essentiel du rock britannique et des Rolling Stones

Ronnie Wood : l’artisan essentiel du rock britannique et des Rolling Stones

Avant de devenir une figure incontournable des Rolling Stones, Ronnie Wood s’impose d’abord au sein de la scène rock britannique des années 70 avec les Faces, aux côtés de Rod Stewart.

Avant de devenir une figure incontournable des Rolling Stones, Ronnie Wood s’impose d’abord dans l’un des groupes les plus marquants du rock britannique des années 70 : les Faces.

Aux côtés de Rod Stewart, il participe à façonner un rock énergique, bluesy et instinctif, loin de la virtuosité froide et proche du jeu “live”. Son style de guitare se construit déjà autour d’une idée centrale : servir le groove collectif plutôt que briller individuellement.

L’entrée chez les Rolling Stones : un tournant majeur

En 1975, Ronnie Wood rejoint officiellement les Rolling Stones, remplaçant Mick Taylor. Ce moment marque un tournant décisif dans sa carrière… et dans l’histoire du groupe.

Avec Keith Richards, il forme un duo de guitares devenu légendaire. Leur approche repose sur le principe du “weaving”, un tissage permanent entre guitare rythmique et lead, créant une texture sonore unique dans le rock.

Ce style contribue à renforcer l’identité des Rolling Stones comme un groupe taillé pour la scène, brut et instinctif.

Un rôle essentiel dans l’histoire du rock

Dans l’histoire du rock, Ronnie Wood occupe une place particulière : celle d’un musicien central mais discret, souvent dans l’ombre des figures plus exposées.

Son apport majeur peut se résumer ainsi :

  • il est un pilier du rock britannique des années 70
  • il participe à la stabilité et à la longévité des Rolling Stones
  • il incarne une vision du rock fondée sur le collectif et le son global

Il se distingue des guitar heroes traditionnels en privilégiant toujours l’équilibre du groupe.

Une longévité exceptionnelle

Plus de quarante ans après son arrivée dans les Rolling Stones, Ronnie Wood reste un membre actif du groupe. Son jeu, profondément ancré dans le blues rock, continue d’alimenter les tournées et de préserver l’identité sonore des Stones.

Conclusion

Ce 1er juin, Ronnie Wood célèbre son anniversaire. L’occasion de rappeler qu’il est bien plus qu’un guitariste des Rolling Stones : il est un véritable artisan du rock, essentiel à la construction et à la continuité de l’un des plus grands groupes de l’histoire.

 
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