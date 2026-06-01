Ronnie Wood : l’artisan essentiel du rock britannique et des Rolling Stones

En 1975, Ronnie Wood rejoint officiellement les Rolling Stones, remplaçant Mick Taylor. Ce moment marque un tournant décisif dans sa carrière… et dans l’histoire du groupe.

Avec Keith Richards, il forme un duo de guitares devenu légendaire. Leur approche repose sur le principe du “weaving”, un tissage permanent entre guitare rythmique et lead, créant une texture sonore unique dans le rock.

Ce style contribue à renforcer l’identité des Rolling Stones comme un groupe taillé pour la scène, brut et instinctif.

Un rôle essentiel dans l’histoire du rock

Dans l’histoire du rock, Ronnie Wood occupe une place particulière : celle d’un musicien central mais discret, souvent dans l’ombre des figures plus exposées.

Son apport majeur peut se résumer ainsi :

il est un pilier du rock britannique des années 70

il participe à la stabilité et à la longévité des Rolling Stones

il incarne une vision du rock fondée sur le collectif et le son global

Il se distingue des guitar heroes traditionnels en privilégiant toujours l’équilibre du groupe.

Une longévité exceptionnelle

Plus de quarante ans après son arrivée dans les Rolling Stones, Ronnie Wood reste un membre actif du groupe. Son jeu, profondément ancré dans le blues rock, continue d’alimenter les tournées et de préserver l’identité sonore des Stones.

Conclusion

Ce 1er juin, Ronnie Wood célèbre son anniversaire. L’occasion de rappeler qu’il est bien plus qu’un guitariste des Rolling Stones : il est un véritable artisan du rock, essentiel à la construction et à la continuité de l’un des plus grands groupes de l’histoire.