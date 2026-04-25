Metallica : Robert Trujillo se souvient de son audition pour le groupe : « Nous avons bu jusqu'à cinq heures du matin. »

Le bassiste ajoute : « Je sentais l’alcool à plein nez et je ne pensais qu’à une chose : rester le plus loin possible de James Hetfield. Il venait de sortir de cure de désintoxication. »

En février 2003, Robert Trujillo vit sans doute le moment le plus décisif de sa carrière : son audition pour rejoindre Metallica. Déjà reconnu comme l’un des bassistes les plus solides de la scène metal, il arrive à ce tournant après un parcours impressionnant, marqué par son passage au sein de Suicidal Tendencies, formation emblématique du crossover thrash, et ses collaborations avec Ozzy Osbourne sur des albums comme Down to Earth (2001), ainsi que le projet expérimental Mass Mental.

À cette époque, Metallica sort d’une période de turbulence. Deux ans ont passé depuis le départ de Jason Newsted, et le groupe a enregistré son album St. Anger en trio, avec Bob Rock à la basse en studio. Il leur faut désormais un musicien capable de rejoindre l’aventure sur scène et de s’intégrer à une machine déjà légendaire.

Trujillo connaît bien l’univers du groupe : Suicidal Tendencies avait assuré la première partie de Metallica lors de la tournée Nowhere Else to Roam en 1993. L’audition devient donc autant un test musical qu’un test humain.

« L’audition a duré deux jours, » raconte-t-il. « Le premier jour, je suis resté assis en studio à écouter les morceaux que Bob Rock avait déjà enregistrés. »

Mais la suite prend une tournure beaucoup plus… rock’n’roll.

À la fin de cette première journée, Lars Ulrich, batteur de Metallica, l’invite à sortir prendre un verre. L’ambiance dérape rapidement.

« On a bu jusqu’à cinq heures du matin, » se souvient Trujillo. « Je me suis réveillé avec la pire gueule de bois de ma vie, et je devais jouer avec Metallica. »

Le lendemain s’annonce encore plus tendu : il doit rencontrer James Hetfield, fraîchement sorti d’une cure de désintoxication liée à ses problèmes d’alcool. Une situation délicate pour tout le monde.

« James était sobre, je devais choisir ma basse et mon ampli, et je ne pensais qu’à une chose : rester le plus loin possible de lui pour qu’il ne sente pas l’alcool sur moi. »

Malgré les circonstances, Trujillo assure. L’audition ne se limite pas à Metallica : d’autres musiciens sont testés, dont Eric Avery de Jane's Addiction et Danny Lohner de Nine Inch Nails.

Finalement, le verdict tombe. Le 24 février 2003, Robert Trujillo est officiellement annoncé comme le nouveau bassiste de Metallica.

« Lars m’a mis à l’épreuve, mais je ne voulais pas rater l’occasion de jouer avec Metallica. »

Une décision qui marquera un tournant majeur dans l’histoire du groupe, et le début d’une nouvelle ère pour l’un des plus grands noms du metal.