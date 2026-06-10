Red Hot Chili Peppers : Josh Klinghoffer attaque John Frusciante, "je trouve que ce sur quoi je travaillais avec eux était plus cool !"

Près de sept ans après son départ des Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer continue d'évoquer son passage au sein du groupe californien.

Près de sept ans après son départ des Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer continue d'évoquer son passage au sein du groupe californien. Dans un nouvel entretien accordé à Guitar World, le guitariste est revenu sur la place qu'occupent aujourd'hui les albums enregistrés durant son mandat, et il n'a pas caché une certaine frustration face à la manière dont ils sont perçus depuis le retour de John Frusciante.

Un héritage musical relégué au second plan ?

Entre 2009 et 2019, Josh Klinghoffer a accompagné les Red Hot Chili Peppers sur deux albums studio : I'm With You et The Getaway. Pourtant, depuis le retour de John Frusciante dans le groupe, ces disques semblent avoir disparu du radar, aussi bien dans les concerts que dans la communication autour de la discographie du groupe.

Interrogé sur ce sujet par Guitar World, le musicien assure que cela ne l'affecte pas particulièrement : « Pas vraiment ». Il explique comprendre la vision de Frusciante concernant le catalogue du groupe : « La façon dont John perçoit le groupe quand il n'en fait pas partie, ça me semble logique. Ils ont suffisamment de musique pour ne pas avoir besoin de se tourner vers certains autres disques ».

Mais Klinghoffer reconnaît que la situation peut sembler étrange pour les fans attachés à cette période : « Pour tous ceux qui ont accroché à ces albums, comme "One Hot Minute", ou aux deux que j'ai faits avec eux... j'imagine que c'est un peu bizarre de me voir banni du catalogue et des performances live ».

John Frusciante, une figure incontournable

Malgré ses remarques, Josh Klinghoffer ne remet pas en question l'importance de son prédécesseur. Bien au contraire, il décrit Frusciante comme une figure centrale de l'identité musicale des Red Hot Chili Peppers.

« C'est une présence forte. Il est en quelque sorte le guitariste par excellence, vous savez ? C'est lui qui a créé avec eux le travail grâce auquel ils ont connu leur renommée mondiale », explique-t-il.

Une reconnaissance qui n'empêche toutefois pas le guitariste de défendre l'importance des albums enregistrés en son absence.

"Comme si les autres disques n'existaient plus"

Pour Josh Klinghoffer, le véritable problème réside dans la manière dont les albums sans Frusciante semblent avoir été effacés de l'histoire récente du groupe.

« Dès que John revient dans le décor, c'est comme si les autres disques n'existaient plus. C'est la seule chose bizarre pour moi, parce que ces disques étaient importants à l'époque. Ils étaient suffisamment importants pour qu'on aille les jouer dans le monde entier », souligne-t-il.

Des déclarations qui risquent d'alimenter une nouvelle fois le débat parmi les fans des Red Hot Chili Peppers. Si John Frusciante reste pour beaucoup le guitariste emblématique du groupe, une partie du public continue de défendre les albums réalisés avec Josh Klinghoffer, estimant qu'ils représentent un chapitre important de l'histoire du quatuor californien.

Une chose est sûre : plusieurs années après son départ, Josh Klinghoffer tient encore à rappeler que son passage chez les Red Hot Chili Peppers ne mérite pas d'être oublié.