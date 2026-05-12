Les Red Hot Chili Peppers ont vendu leur catalogue musical pour plus de 300 millions de dollars !

L’acquisition a été financée via une coentreprise entre Warner Music Group et la société d’investissement Bain Capital.

Les Red Hot Chili Peppers ont cédé l’intégralité de leur catalogue d’enregistrements à Warner Music Group dans un accord estimé à plus de 300 millions de dollars. Lié au label depuis l’album Blood Sugar Sex Magik en 1991, le groupe californien abandonne ainsi le contrôle de tous ses masters, permettant à Warner de percevoir les revenus futurs générés par le streaming, les diffusions radio, les ventes et les licences.

Cette opération fait suite à un précédent accord conclu avec Hipgnosis Songs Fund (devenu Recognition Music Group), concernant les droits d’édition, pour une somme estimée à 140 millions de dollars. Le rachat actuel a été financé grâce à une joint-venture entre Warner Music Group et Bain Capital, qui a lancé l’an dernier un fonds de 1,2 milliard de dollars destiné à l’acquisition de catalogues musicaux prestigieux.

Le catalogue des Red Hot Chili Peppers générerait environ 26 millions de dollars par an, des droits jusque-là détenus directement par les membres du groupe. Leurs deux derniers albums studio, "Unlimited Love" et "Return Of The Dream Canteen", sortis en 2022, avaient rencontré un important succès commercial en atteignant le top 3 des classements américains et britanniques.

Ces dernières années, de nombreux artistes majeurs ont vendu leurs catalogues musicaux. Bruce Springsteen aurait signé un accord d’environ 500 millions de dollars pour l’ensemble de son œuvre, tandis que Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young, Pink Floyd, Queen et KISS ont également conclu des opérations similaires.