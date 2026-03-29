La grande actrice et mannequin ajoute : « Il courait de long en large sur le podium comme sur scène, et j’essayais de le suivre. À un moment donné, il s’est arrêté, s’est retourné et m’a embrassée devant tout le monde. »

Dans l’histoire flamboyante du rock, certaines anecdotes semblent presque irréelles. Celle qui unit Freddie Mercury à Jane Seymour en fait clairement partie : un mariage d’un jour, sur scène, dans un décor aussi extravagant que l’époque elle-même.

Jane Seymour, de James Bond au star-system

Née à Londres en 1951, Jane Seymour accède à la célébrité à seulement 22 ans grâce à son rôle de Solitaire dans le film Vivre et laisser mourir. Cette James Bond Girl énigmatique marque durablement les esprits, portée notamment par la bande originale signée Wings.

Ce succès ouvre à l’actrice les portes d’une carrière prolifique entre cinéma, télévision et comédies musicales. Elle décroche même un Emmy Award en 1998 pour son interprétation de Maria Callas dans Onassis : L’homme le plus riche du monde. Icône du star-system, elle côtoie des figures majeures comme Christopher Reeve ou Johnny Cash.

Le jour où elle devient « Madame Mercury »

C’est lors d’un gala caritatif que l’histoire bascule. Invitée au Fashion Aid, organisé au mythique Royal Albert Hall, Jane Seymour accepte une proposition pour le moins inattendue : jouer le rôle de la femme de Freddie Mercury sur scène.

Dans les coulisses, l’ambiance est surréaliste. Elle se retrouve entourée de légendes comme David Bowie et Boy George. Coiffée, maquillée, vêtue d’une robe de mariée spectaculaire, elle devient littéralement une mariée rock :

« J’étais la mariée parfaite. »

Un moment rock, théâtral et totalement imprévisible

Le défilé tourne rapidement au show typique de Freddie Mercury. Fidèle à lui-même, le leader de Queen transforme la scène en terrain de jeu.

« Freddie courait de long en large comme sur scène, et j’essayais de le suivre. »

Puis vient le moment culte : il s’arrête, se retourne… et l’embrasse devant toute la salle avant de lancer le bouquet dans le public. Une scène à la fois absurde, drôle et profondément rock’n’roll.

Fashion Aid, entre musique, mode et solidarité

L’événement n’est pas qu’un simple spectacle. Organisé par Bob Geldof le 5 novembre 1985, Fashion Aid s’inscrit dans la dynamique du Live Aid pour venir en aide à l’Éthiopie, alors frappée par une famine dévastatrice.

Le casting est monumental : Madonna, Spandau Ballet, Grace Jones, Kate Bush, Ringo Starr ou encore Madness. Côté mode, les géants sont aussi présents : Calvin Klein, Giorgio Armani et Yves Saint Laurent.

« L’un des plus beaux moments de ma vie »

Des années plus tard, Jane Seymour se souvient encore de cet instant comme d’un souvenir unique :

« Ce fut l’un des plus beaux moments de ma vie… j’ai été la femme de Freddie Mercury pendant une journée. »

Un mariage fictif, certes. Mais une scène qui capture à elle seule l’essence d’une époque : exubérante, libre, créative, où la musique, la mode et le spectacle ne faisaient qu’un.

Et surtout, une preuve supplémentaire que Freddie Mercury n’était pas seulement une légende du rock — il était un performer total, capable de transformer même un défilé caritatif en moment d’histoire.