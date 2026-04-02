Fleetwood Mac : agressé à Santa Monica, Lindsey Buckingham évoque aussi Stevie Nicks !

L’ancien guitariste de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, a récemment été victime d’une agression ciblée à Santa Monica. Le guitariste est aussi revenu sur sa l'évolution récente de sa relation avec Stevie Nicks.

Alors qu’il se rendait à un rendez-vous à Santa Monica, Lindsey Buckingham a été confronté à une agression inattendue : une femme lui a jeté une substance inconnue avant de disparaître. Fort heureusement, l'ex-membre de Fleetwood Mac n'a pas été blessé. Selon la police locale, il s’agirait d’une personne qu'il avait déjà rencontré et une arrestation est envisagée dans les jours à venir.

Aujourd'hui le musicien se concentre sur la suite. Il entretient désormais un dialogue plus apaisé avec Stevie Nicks. Cette dynamique a été illustrée récemment par leur intervention commune dans le podcast Song Exploder, où ils sont revenus sur leur titre "Frozen Love". Buckingham espère que la nouvelle énergie de leur duo pourra permettre d'en tirer quelque chose de positif : "Je ne voudrais pas spéculer encore, mais je crois de tout mon cœur que cela se traduira par quelque chose de bon, de merveilleux et de nécessaire et d'extrêmement approprié."

Leur relation remonte à l’adolescence, avant leur intégration dans Fleetwood Mac en 1973, mais bien que leur histoire amoureuse se soit arrêtée en 1976, ils ont continué à collaborer professionnellement pendant plusieurs décennies. Cette réconciliation laisse entrevoir de possibles projets communs, même si un retour du groupe n'est pas prévu depuis la disparition de Christine McVie en 2022.