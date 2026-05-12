Neil Young : Quand une espèce d'araignée porte son nom ! Découvrez l'histoire complète

Le monde du rock regorge d’histoires insolites, mais celle-ci fait sans doute partie des plus inattendues.

Le monde du rock regorge d’histoires insolites, mais celle-ci fait sans doute partie des plus inattendues. En 2008, une nouvelle espèce d’araignée découverte aux États-Unis a été officiellement baptisée en hommage à la légende du rock canadien Neil Young. Une décision surprenante qui prouve à quel point l’influence du musicien dépasse largement le cadre de la musique.

Une découverte scientifique inattendue

Tout commence lorsque le biologiste américain Jason Bond découvre une nouvelle espèce d’araignée trappe dans l’État de l’Alabama. Passionné de sciences mais aussi grand amateur de musique, le chercheur décide alors de rendre hommage à l’un de ses artistes favoris : Neil Young.

L’espèce reçoit ainsi le nom scientifique de Myrmekiaphila neilyoungi. Une appellation officiellement validée dans une publication scientifique spécialisée. Jason Bond expliquera plus tard qu’il admirait autant la carrière musicale du chanteur que ses prises de position engagées sur des sujets sociaux et environnementaux.

Une araignée très particulière

Cette espèce appartient à la famille des “trapdoor spiders”, connues en français sous le nom d’araignées trappes. Ces arachnides vivent dans des terriers souterrains qu’elles ferment avec une petite porte parfaitement camouflée dans le sol. Elles attendent ensuite leurs proies avant de surgir brutalement pour les capturer.

Discrète, rapide et difficile à observer, Myrmekiaphila neilyoungi est devenue célèbre dans le monde entier grâce à ce clin d’œil inattendu à l’univers du rock.

Neil Young, une influence qui dépasse la musique

Depuis les années 60, Neil Young s’est imposé comme l’une des figures majeures du rock folk et du rock engagé. Entre ses albums mythiques, ses collaborations avec Crosby, Stills, Nash & Young et ses prises de parole sur des questions politiques ou écologiques, l’artiste a marqué plusieurs générations.

Cette admiration venue du monde scientifique montre à quel point son impact culturel est immense. Car au-delà des disques et des concerts, son nom se retrouve désormais… dans les catalogues de zoologie.

D’autres stars du rock et de la pop ont eu droit au même honneur

Neil Young n’est d’ailleurs pas le seul musicien à avoir inspiré des scientifiques. Plusieurs espèces animales ont déjà été baptisées en hommage à des artistes célèbres. On retrouve notamment des références à David Bowie, Roy Orbison ou encore Lady Gaga dans certaines classifications scientifiques.

Une manière originale pour les chercheurs de mêler passion scientifique et culture populaire.

Une anecdote devenue culte chez les fans

Avec le temps, cette histoire est devenue une véritable anecdote culte dans l’univers rock. Beaucoup de fans découvrent encore aujourd’hui avec surprise qu’une araignée porte officiellement le nom de Neil Young.

Une preuve supplémentaire que les légendes du rock peuvent laisser leur empreinte absolument partout… même sous terre, dans un terrier caché au fond de l’Alabama.