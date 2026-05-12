Les Beatles vont avoir droit à un musée inédit au cœur de Londres

C’est une annonce qui devrait ravir tous les passionnés de rock et les admirateurs des Beatles.

C’est une annonce qui devrait ravir tous les passionnés de rock et les admirateurs des Beatles. Un tout nouveau musée entièrement consacré au mythique groupe de Liverpool ouvrira prochainement ses portes au cœur de Londres, dans un lieu chargé d’histoire : le célèbre 3 Savile Row, là où les Fab Four avaient installé les bureaux d’Apple Corps et enregistré une partie de Let It Be.

Ce futur espace immersif promet de plonger les visiteurs dans l’univers du groupe grâce à des archives rares, des objets emblématiques, des expositions interactives ainsi qu’une reconstitution du studio d’enregistrement installé dans le bâtiment. Les fans pourront également accéder au mythique rooftop où John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr avaient donné leur dernier concert public en janvier 1969.

Paul McCartney et Ringo Starr enthousiastes

Dans un communiqué, les deux Beatles encore en vie ont partagé leur enthousiasme à propos de ce projet inédit.

"Il y a tellement de souvenirs particuliers entre ces murs, sans parler du toit. L'équipe a mis au point des projets vraiment impressionnants et j'ai hâte que les gens puissent les découvrir quand tout sera prêt", a déclaré Paul McCartney.

Même émotion du côté de Ringo Starr, qui a réagi avec simplicité et nostalgie : "Waouh... C'est comme rentrer à la maison".

Une nouvelle attraction incontournable pour les fans des Beatles

Pour Paul McCartney, ce musée répond aussi à une véritable attente des fans venus du monde entier. Le musicien a notamment expliqué à la BBC que les visiteurs se rendent massivement devant les célèbres studios Abbey Road, sans pouvoir réellement découvrir l’intérieur des lieux.

"Les touristes viennent en Angleterre et peuvent se rendre à Abbey Road, mais ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur (des studios). Cela engorge la circulation et les conducteurs sont vraiment agacés", a-t-il confié.

Avant d’ajouter : "J'ai donc trouvé que c'était une idée formidable."

Avec ce futur musée, Londres s’apprête donc à offrir une nouvelle destination incontournable aux amoureux des Beatles, tout en célébrant l’héritage d’un groupe qui continue de marquer l’histoire du rock plus de cinquante ans après sa séparation.