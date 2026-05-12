12 mai 1967 : Le séisme Jimi Hendrix électrise le Rock avec "Are You Experienced"

Le 12 mai 1967, un jeune génie venu de Seattle débarquait à Londres pour pulvériser les codes de la guitare et offrir au monde son premier chef-d'œuvre absolu.

De Seattle à la conquête de Londres

Hendrix n'est pas arrivé au sommet par hasard. C'est Linda Keith, mannequin et compagne de Keith Richards à l'époque, qui repère son talent brut dans un club de New York. Elle en parle immédiatement à Chas Chandler, le bassiste des Animals, qui décide de l’emmener dans la capitale anglaise. Bien qu'il ait déjà fait ses armes derrière des géants comme Little Richard, personne n'avait encore saisi l'ampleur du génie qui bouillait sous ses doigts. En seulement neuf mois, Jimi apprend à composer et forme The Jimi Hendrix Experience avec Mitch Mitchell et Noel Redding (retenu surtout parce qu'il ressemblait à son idole Bob Dylan). Ce premier opus, "Are You Experienced", ne se contente pas de jouer du rock : il réinvente totalement le genre en plongeant ses racines blues dans une dimension spatiale et électrique inédite.

Le séisme Clapton et la consécration britannique

Dès son arrivée, Jimi bouscule la hiérarchie. En quelques jours, il rencontre les Beatles, les Stones et finit par monter sur scène avec Eric Clapton, la référence absolue du moment. Le choc est tel qu'Eric Clapton confiera n’avoir jamais vu une telle maîtrise, affirmant que Hendrix réalisait sur sa guitare tout ce qu'il n’osait qu'imaginer. Pour "Mr. Slowhand", cette rencontre fut un traumatisme positif : Jimi Hendrix a changé pour toujours sa vie et sa vision de l’instrument. Ce mélange de virtuosité et de charisme mystérieux propulse l’album à la deuxième place des charts au Royaume-Uni, juste derrière le légendaire "Sgt. Pepper "des Beatles. Travaillant avec l'ingénieur Eddie Kramer aux Olympic Studios, Hendrix accouche de perles comme "Foxy Lady" ou "Purple Haze", composées dans l'urgence créative de la scène londonienne.

Le sacrifice de Monterey et le triomphe américain

Le monde entier finit par succomber après sa performance fracassante au Monterey Pop Festival, où il finit par brûler sa Fender Stratocaster devant une foule médusée. Ce sacrifice rituel convainc Reprise Records de publier l’album aux États-Unis, en modifiant l'ordre des titres et en y ajoutant les singles "Hey Joe" et "The Wind Cries Mary". Le label remixe les bandes en format stéréo pour accentuer l'impact d'une musique alors qualifiée de "dangereuse" par les conservateurs. Le disque devient instantanément un mètre étalon de la révolution rock, provoquant l'admiration et l'envie de tous ses contemporains. En une seule galette, Jimi Hendrix venait de s'installer sur le trône de l'Olympe du rock, ne laissant derrière lui que des ondes de choc persistantes et des amplis encore fumants.

Près de soixante ans plus tard, l'onde de choc de cet album continue de faire vibrer chaque corde de guitare de la planète.

A. MAI