Jimi Hendrix au Monterey Pop Festival : La nuit où il a brûlé sa guitare et marqué l’Histoire

Parmi toutes les images gravées dans la mémoire du rock, une domine les autres : Jimi Hendrix agenouillé devant sa guitare en flammes, comme un prêtre sacrificiel offrant son instrument à un dieu invisible.

Cette scène surréaliste a eu lieu le 18 juin 1967, lors du Monterey Pop Festival, et elle a changé à jamais la trajectoire du rock.

L’heure de prouver sa légende

Hendrix n’était pas encore une superstar aux États-Unis. En Angleterre, il explosait déjà, mais le public américain ne connaissait que vaguement son nom.

Monterey était l’occasion idéale pour frapper un grand coup.

Face à lui, un autre jeune prodige comptait bien voler la vedette : The Who, avec leur show destructeur. Leur concert se conclut d’ailleurs par Pete Townshend qui explose sa guitare et Keith Moon qui dynamite sa batterie.

Hendrix ne pouvait pas laisser ça sans réponse.

Le rituel du feu

Fin du set, après un déluge de solos hallucinants, Jimi s’agenouille devant sa Fender Stratocaster blanche.

Il la caresse, lui parle presque, puis verse du liquide inflammable sur le manche.

Quelques secondes plus tard, une flamme bleue se met à danser sur l’instrument.

Hendrix, visage concentré et regard presque mystique, fait alors quelque chose d’incroyable :

il joue avec les flammes, approche sa guitare du feu, lève les bras comme un chamane.

Le public est stupéfait.

Les appareils photos crépitent.

La scène devient instantanément mythique.

Une performance qui redéfinit le rock

Ce geste n’est pas un simple coup de com. C’est un acte artistique.

Hendrix voulait montrer que sa musique, son énergie, son art… dépassaient les frontières du possible.

Ce soir-là, il ne détruit pas une guitare :

il enterre symboliquement le rock d’hier pour laisser naître celui de demain.

La naissance d’une icône

Le lendemain matin, tous les journaux parlent de lui.

Jimi Hendrix vient de changer sa vie, et celle de la musique.

Le monde découvre alors un artiste qui n’imite personne, qui ne ressemble à personne, et qui ne craint rien.

La guitare n’était pas seulement un instrument : c’était une extension de son âme.

Et cette nuit-là, il lui a offert le plus spectaculaire des adieux.