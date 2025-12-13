Après 35 ans de carrière ce groupe de Death Metal arrête sa carrière !

Figure incontournable du death metal suédois depuis plus de 35 ans, The Crown s’apprête à tirer définitivement sa révérence. Les musiciens ont annoncé que leur prochaine tournée européenne serait la dernière de leur longue et intense carrière. Un adieu pensé avant tout pour leur public, comme ils le résument eux-mêmes : « C’est notre façon de vous remercier ».

Une carrière forgée dans la violence et la fidélité au Death Metal

Formé au début des années 1990 en Suède, The Crown s’est rapidement imposé comme l’un des fers de lance du death metal extrême, mêlant brutalité pure, thrash metal ultra-rapide et riffs tranchants. Album après album, le groupe a bâti une discographie solide et respectée, devenant une référence aussi bien en studio que sur scène.

Malgré les évolutions de la scène metal, les changements de line-up et les modes passagères, The Crown est toujours resté fidèle à son identité : une musique sans compromis, agressive, technique et profondément sincère. Cette constance lui a permis de traverser les décennies tout en conservant une fanbase internationale fidèle.

“No Tomorrow – Farewell 2026” : une tournée d’adieux européenne

Baptisée “No Tomorrow – Farewell 2026”, la tournée d’adieux du groupe débutera le 10 janvier 2026 à Mangualde (Portugal). Elle passera ensuite par plusieurs villes européennes majeures comme Barcelone, Madrid, Zurich, Francavilla al Mare ou encore Stockholm.

Le dernier concert de l’histoire de The Crown aura lieu le 19 décembre 2026 à Göteborg, en Suède, là où tout a commencé.

Malheureusement pour les fans français, aucune date en France n’est pour le moment annoncée.

Un message fort adressé aux fans

Dans une publication relayée sur leurs comptes officiels, les membres du groupe ont tenu à adresser un message particulièrement émouvant à leur public :

« Cette tournée est pour vous, nos fans. Votre dévouement et votre fidélité ont permis à ce groupe de perdurer pendant plus de trente ans. Chaque concert de 2026 sera notre façon de vous remercier pour toutes ces années de soutien, votre énergie inépuisable et votre présence à nos côtés à travers toutes les époques de The Crown ».

Les rockeurs promettent également une célébration totale de leur parcours :

« Chaque concert sera un hommage au passé, au présent et à l'esprit indomptable qui anime The Crown depuis ses débuts ».

Une page se tourne dans l’histoire du Death Metal

Conscients que toute aventure a une fin, les musiciens concluent avec lucidité et fierté :

« Tout a une fin – et voici venue la nôtre. Faisons de 2026 le grand final qu’on mérite ! »

Après 35 ans de carrière, The Crown quitte la scène en laissant derrière lui un héritage puissant et respecté dans l’histoire du death metal mondial. Une fin annoncée, mais un nom qui continuera de résonner longtemps dans les oreilles des amateurs de metal extrême.