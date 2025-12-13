Les 5 albums qui ont réellement marqué l’histoire du rock

Au-delà des tubes, ces albums ont façonné le son et l’évolution du rock à travers les décennies.

1. The Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico (1967)

Cet album est une révolution silencieuse du rock expérimental. Avec son mélange de guitare abrasive, de textes provocateurs et de compositions minimalistes, il a inspiré des générations de musiciens alternatifs et punk. Lou Reed et John Cale ont ouvert la voie à des sons que le rock mainstream n’oserait explorer que des années plus tard.

2. The Stooges – Fun House (1970)

Fun House est brut, sauvage et primal. Iggy Pop et sa bande ont capturé l’énergie du garage rock dans sa forme la plus pure. Cet album a été un véritable tremplin pour le punk et le hard rock, influençant des groupes comme The Sex Pistols et The Ramones. Chaque morceau respire l’urgence et l’anarchie contrôlée.

3. King Crimson – In the Court of the Crimson King (1969)

Cet album a posé les bases du rock progressif avec des structures complexes, des textures sonores inédites et une maîtrise instrumentale incroyable. Des morceaux comme 21st Century Schizoid Man mélangent jazz, métal et psychédélisme, montrant que le rock pouvait devenir un art aussi ambitieux que classique.

4. Sonic Youth – Daydream Nation (1988)

Album phare du rock alternatif et de la scène indie, Daydream Nation a réinventé la guitare noise et les textures expérimentales. Sonic Youth a montré qu’on pouvait faire du rock intelligent, mélodique et expérimental à la fois, influençant des générations de groupes grunge et indie.

5. Radiohead – OK Computer (1997)

Plus qu’un album, OK Computer est un manifeste du rock moderne. Entre mélodies magnifiques et expérimentations électroniques, Radiohead a montré que le rock pouvait évoluer vers des atmosphères cinématiques et introspectives. L’album a marqué une rupture dans la manière d’écrire et de produire du rock à la fin du XXe siècle.

Ophélie Ruffini