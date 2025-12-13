Blink-182 : Retour sur les embrouilles entre Mark Hoppus et Tom DeLonge

Une histoire faite de clashs, de silences, de réconciliations — jusqu’au retour définitif du trio en 2022.

À l’occasion des 50 ans de Tom DeLonge, impossible de ne pas revenir sur l’une des relations les plus chaotiques mais aussi les plus essentielles de l’histoire du punk-rock moderne. Blink-182, c’est une aventure musicale explosive, des tubes générationnels… mais aussi des séparations à répétition, souvent provoquées par les départs de Tom et les tensions avec Mark Hoppus. Une histoire faite de clashs, de silences, de réconciliations — jusqu’au retour définitif du trio en 2022.

1992–2004 : l’âge d’or, mais déjà des fissures

Quand Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker propulsent Blink-182 au sommet à la fin des années 1990, tout semble aller pour le mieux. Les albums Enema of the State, Take Off Your Pants and Jacket et le Untitled de 2003 définissent une génération entière.

Mais en coulisses, la relation entre Mark et Tom se dégrade. Là où Hoppus défend l’identité punk-rock du groupe, DeLonge aspire à une musique plus expérimentale, plus sombre, plus personnelle. Une divergence artistique qui devient peu à peu personnelle.

2005 : la première rupture, Tom claque la porte

En 2005, la situation explose. Tom DeLonge annonce son départ de Blink-182, laissant Mark et Travis abasourdis. Tom invoque le besoin de se consacrer à sa famille et à ses nouveaux projets, notamment Angels & Airwaves.

De son côté, Mark Hoppus vit la séparation comme une trahison. Les tensions sont telles que les deux hommes ne se parlent plus, communiquant uniquement via des managers et des avocats. Blink-182 est mis en pause, sans réelle promesse de retour.

2009 : une reformation fragile

Après plusieurs années de silence, le groupe se reforme en 2009. L’album Neighborhoods (2011) marque un retour attendu, mais fragile. Les membres enregistrent souvent séparément, preuve que les blessures ne sont pas refermées.

Les fans sentent rapidement que la magie n’est plus la même. Les interviews sont tendues, et les désaccords artistiques persistent, en particulier entre Mark et Tom.

2015 : deuxième départ de Tom, divorce définitif ?

En 2015, l’histoire se répète. Tom DeLonge quitte à nouveau Blink-182, officiellement pour se concentrer sur ses projets — notamment sa fameuse obsession pour les OVNIS et sa société To The Stars.

Cette fois, Mark Hoppus ne cache plus son amertume. Les déclarations sont froides, parfois acerbes. Blink-182 continue sans Tom, avec Matt Skiba en remplacement, sortant deux albums salués mais souvent jugés incomplets par les fans historiques.

2022 : la réconciliation, enfin

Contre toute attente, 2022 marque le grand retour de Tom DeLonge. Plus mûrs, plus apaisés, Mark, Tom et Travis annoncent une réunion officielle et une tournée mondiale triomphale. L’album One More Time… (2023) agit comme une thérapie collective, évoquant la maladie de Mark, le crash de Travis et les regrets accumulés.

Pour la première fois, Mark et Tom parlent ouvertement, reconnaissant leurs erreurs passées. Les rancœurs semblent derrière eux.

Aujourd’hui : Blink-182, plus forts que jamais

À 50 ans, Tom DeLonge est de retour là où tout a commencé. Plus qu’une réunion nostalgique, Blink-182 incarne aujourd’hui la résilience, l’amitié retrouvée et la capacité à se pardonner après des années de conflits.

Les embrouilles entre Mark Hoppus et Tom DeLonge ont failli tuer le groupe à plusieurs reprises. Mais elles ont aussi façonné son histoire, sa sincérité et son impact. Et en 2025, Blink-182 est toujours debout, prêt à écrire la suite — ensemble, cette fois.