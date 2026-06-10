Blink-182 : Une publication mystérieuse laisse présager quelque chose pour le 25e anniversaire de « Take Off Your Pants and Jacket ».

Le groupe semble prêt à célébrer avec panache l'un des albums les plus appréciés de sa carrière, avec First Date, Stay Together for the Kids et Anthem Pt. 2.

Les fans de Blink-182 sont en ébullition. Le groupe californien a récemment publié sur Instagram une image énigmatique reprenant le célèbre logo de "Take Off Your Pants and Jacket", sans la moindre explication. Seul indice laissé par le trio : un lien permettant de s'inscrire afin de recevoir davantage d'informations. Une initiative qui a immédiatement déclenché une avalanche de spéculations sur les réseaux sociaux.

Un anniversaire qui ne doit rien au hasard

Cette mystérieuse publication intervient alors que "Take Off Your Pants and Jacket" s'apprête à célébrer son 25e anniversaire en juin 2026. Sorti en 2001, ce quatrième album studio de Blink-182 est considéré comme l'un des disques les plus marquants de la carrière du groupe. Il a notamment donné naissance à plusieurs classiques incontournables tels que "First Date", "Stay Together for the Kids" et "Anthem Pt. 2".

Pour de nombreux fans, cette date symbolique mérite une célébration à la hauteur de l'impact qu'a eu l'album sur toute une génération de passionnés de punk rock.

Les théories se multiplient

Dans les commentaires de la publication, les hypothèses fusent. Certains internautes imaginent une simple collection de merchandising dédiée à l'album, comprenant de nouveaux vêtements, affiches ou objets collectors.

D'autres voient beaucoup plus grand. Plusieurs fans espèrent notamment une réédition anniversaire comprenant une version vinyle colorée, accompagnée des nombreux morceaux bonus qui avaient été répartis sur différentes éditions de l'album à l'époque de sa sortie. Pour certains, ces titres additionnels sont si appréciés qu'ils pourraient presque constituer un album indépendant.

Cette possibilité fait particulièrement rêver les collectionneurs et les amateurs de formats physiques, toujours friands de versions exclusives et de contenus inédits.

Une annonce imminente ?

Pour l'instant, Blink-182 garde le silence et n'a révélé aucun détail supplémentaire concernant cette campagne promotionnelle. Cependant, la présence d'un lien d'inscription à une newsletter laisse fortement penser qu'une annonce officielle est proche.

Qu'il s'agisse d'une réédition deluxe, d'un coffret collector, d'une nouvelle gamme de produits dérivés ou d'une surprise encore plus importante, une chose est certaine : le groupe sait parfaitement comment faire monter l'attente autour de l'un de ses albums les plus emblématiques.

Les prochains jours devraient permettre de lever le voile sur ce mystère qui passionne déjà la communauté Blink-182 et les nostalgiques de "Take Off Your Pants and Jacket", un disque qui continue, 25 ans après sa sortie, de marquer l'histoire du punk rock moderne.