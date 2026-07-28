Purple Rain arrive à Broadway : la légende de Prince renaît dans une comédie musicale événement

Par Rémi N

"Purple Rain", qui était à la fois un album, un single et un film, se transforme en grand spectacle musical et s'apprête à débarquer sur les planches de Broadway à partir de mars 2027 !

L'univers de Prince s'apprête à faire vibrer Broadway avec Purple Rain, une nouvelle comédie musicale inspirée de l'album culte récompensé aux GRAMMY Awards et du film oscarisé sorti en 1984. Le spectacle sera présenté au Majestic Theatre de New York et promet une immersion dans l'œuvre de l'une des plus grandes icônes de la musique.

L'histoire transporte les spectateurs à Minneapolis, ville natale de Prince, au moment où l'essor des chaînes musicales comme MTV bouleverse l'industrie. On y suit "The Kid", un jeune artiste charismatique déterminé à propulser son groupe vers le succès. Mais son passé risque de compromettre ses ambitions, l'obligeant à affronter ses démons pour trouver sa place sous les projecteurs.

Le spectacle met à l'honneur plus de vingt titres emblématiques de Prince, parmi lesquels When Doves Cry, I Would Die 4 U, Take Me with U et The Beautiful Ones. Ces chansons ont marqué l'histoire de la pop et du rock, tandis que l'album Purple Rain demeure l'un des plus vendus de tous les temps, avec plus de 25 millions d'exemplaires écoulés dans le monde.

Cette adaptation réunit une équipe artistique de renom. La mise en scène est confiée à Saheem Ali, nommé aux Tony Awards, tandis que le livret est signé Peter Duchan. Les chorégraphies sont assurées par Ebony Williams, connue notamment pour son travail sur la tournée Renaissance de Beyoncé. La direction musicale est pilotée par Jason Michael Webb, déjà récompensé aux Tony Awards, avec la participation de Bobby Z et Morris Hayes, anciens collaborateurs et musiciens de Prince, garants du respect de son héritage musical.

Avec cette adaptation ambitieuse, Purple Rain entend séduire aussi bien les admirateurs de Prince que les amateurs de grandes productions musicales, en célébrant une œuvre qui continue d'influencer plusieurs générations d'artistes.