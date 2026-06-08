Prince : Un album inédit qui retracera ses 40 ans de carrière va voir le jour !

La légende du rock Prince continue de faire parler d’elle, même près d’une décennie après sa disparition.

La légende du rock Prince continue de faire parler d’elle, même près d’une décennie après sa disparition. Un nouvel album inédit de raretés, baptisé “Timeless”, va bientôt voir le jour et promet de replonger les fans dans l’immensité créative de l’artiste à travers 40 ans de carrière musicale.

Prévu comme une véritable plongée dans les archives du chanteur, ce projet rassemble une sélection de titres enregistrés entre 1977 et 2016, période durant laquelle Prince n’a cessé de réinventer son style, oscillant entre funk, rock, pop et soul. L’objectif de cet album posthume est clair : mettre en lumière la cohérence artistique d’un musicien qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans un seul genre.

Intitulé “Timeless”, ce disque s’inscrit dans la continuité des publications issues du célèbre Vault de Prince, cette immense collection d’enregistrements jamais sortis du vivant de l’artiste. Chaque morceau sélectionné a été pensé comme une pièce d’un puzzle géant retraçant l’évolution d’un génie musical insaisissable.

Pour accompagner cette annonce, un premier extrait a déjà été dévoilé. Le titre “Stone”, enregistré en 1995, offre un aperçu brut et élégant de ce que réserve le projet. Fidèle à l’univers de Prince, le morceau mélange intensité, groove et une production sophistiquée qui rappelle son sens unique de l’expérimentation.

La sortie de “Timeless” est également pensée comme un hommage visuel et symbolique. L’album sera disponible en plusieurs formats, dont une édition vinyle collector violet, clin d’œil évident à l’esthétique iconique de l’artiste et à son héritage lié à Purple Rain.

Avec ce nouvel opus, la succession de Prince continue d’ouvrir les portes d’un héritage musical hors norme. Plus qu’un simple album, “Timeless” s’annonce comme une véritable traversée de quatre décennies de création, rappelant pourquoi Prince reste encore aujourd’hui une figure incontournable du rock mondial.