Lenny Kravitz dévoile sa routine sportive très rigoureuse, inspirée de Mick Jagger

Par Rémi N

Lenny Kravitz, qui affiche une forme olympique à 62 ans, vient de livrer le secret de son éternelle jeunesse : une routine sportive assez stricte, inspirée par la légende Mick Jagger?

Difficile de faire plus en forme que Lenny Kravitz. Le musicien de 62 ans affiche un physique de rêve à en faire pâlir d'envie des sportifs bien plus jeunes que lui, qui rêveraient d'avoir sa forme physique. Vous vous en doutez, le chanteur et producteur pratique le sport de manière régulière pour se maintenir, lui qui aurait presque l'âge d'être à la retraite. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que sa routine sportive lui a été inspirée par une autre légende du rock : Mick Jagger.

On se demande souvent comment font les premiers rockeurs, dont Mick Jagger fait partie (il a commencé sa carrière avec les Rolling Stones dans les années 60), pour durer aussi longtemps, avec la vie d'excès qu'ils ont mené. On n'a pas toutes les réponses, mais apparemment, c'est le sport qui a en partie fait que Mick Jagger semble toujours aussi frais et énergique à 83 ans. Lors d'une interview pour le magazine Men's Health, Lenny Kravitz a abordé le sujet du sport, en affirmant qu'il avait pris le Stones pour modèle sur cet aspect :

C'est au milieu des années 90 que j'ai vraiment commencé à m'entraîner, même si j'étais déjà très soucieux de ma santé, mais je n'avais pas encore fait le lien entre les deux. La plupart des gens que je connaissais dans le milieu du rock ne prenaient pas soin d'eux de cette manière, mais Mick Jagger a eu une grande influence sur moi. Une fois, nous étions en vacances ensemble aux Bahamas et j'ai observé à quel point il était rigoureux dans son entraînement et son alimentation ; j'ai alors compris que c'était un élément essentiel de sa recette du succès.

Et cette rigueur, Lenny Kravitz l'a donc intégrée dans son programme sportif : il réalise 5 entraînements par semaine, d'une durée de 45 à 60 minutes chacun, avec également un régime alimentaire assez strict. Et le résultat est sans appel :

Nous avançons dans le temps, mais en même temps, nous remontons le temps, car je suis aujourd'hui en meilleure forme qu'il y a dix ans, voire vingt ans. Dans dix ans, je serai en meilleure forme qu'aujourd'hui.

C'est tout ce qu'on lui souhaite ! Evidemment, il faut trouver le temps pour tout ça, et mener la vie de rockstar, ça peut aider à vous dégager une heure par jour pour faire de l'exercice. Mais il est en tout cas clair que ça marche, alors si vous voulez des résultats, vous savez ce qu'il vous reste à faire !