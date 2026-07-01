Lenny Kravitz : L'un de ses concerts en France annulé à la dernière minute

Le concert de Lenny Kravitz prévu le 5 juillet au Château de Tilloloy, dans la Somme, n’aura finalement pas lieu. L’événement a été annulé à seulement quelques jours de l’échéance, après de violents intempéries ayant endommagé le site.

Selon les organisateurs, cet épisode météorologique exceptionnel a provoqué d’importants dégâts sur les infrastructures du domaine, rendant les lieux trop dangereux pour accueillir le public. Avec plusieurs milliers de spectateurs attendus, la décision a été prise en urgence par la mairie de Tilloloy, en accord avec la sous-préfecture, via un arrêté municipal interdisant la tenue du concert.

La priorité affichée reste la sécurité : celle du public, des équipes techniques et des artistes. Impossible donc de maintenir ce qui devait être l’un des grands rendez-vous musicaux de l’été dans la région.

Côté logistique, les détenteurs de billets n’ont pas à s’inquiéter : ils seront remboursés. Les organisateurs invitent les spectateurs à se rapprocher de leur point de vente ou de la plateforme d’achat afin de connaître les modalités exactes de remboursement.

Une annonce brutale pour les fans, alors que ce show de Lenny Kravitz était très attendu et devait marquer un temps fort de la saison estivale en France.