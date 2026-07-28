Par Rémi N

Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, s'y connait en metal, et quand il couronne l'album de Metallica comme un des meilleurs de l'histoire, il ne fait pas ça à la légère.

Quand on parle de metal, et plus spécifiquement de thrash metal, il ne faut jamais oublier qu'on parle d'un genre qui est longtemps resté une "niche", et n'a accédé au succès mondial que tardivement, à grands renforts d'albums qui étaient des masterclass indiscutables. Et parmi ces albums, on est évidemment obligés de citer "Master of Puppets", de Metallica. Un album sorti en 1986, qui est le premier a avoir été certifié d'un disque de platine. Un véritable monument, dont Corey Taylor, le chanteur de Slipknot, est absolument fan, au point de le qualifier "d'album de metal par excellence".

C'est dans une interview très ancienne pour Metal Hammer, datant de 2011, et republiée récemment, que Corey Taylor a été amené à se livrer sur ce qu'il pensait de cet album mythique pour tous les fans de metal. Pour lui, "Master of Puppets" représente un album complètement abouti :

Sans hésiter, c’est l’album de metal par excellence. Metallica y réunit des mélodies mémorables et des riffs d’une férocité incroyable. Chaque riff, chaque ligne de chant, chaque partie de batterie, chaque interprétation, chaque seconde de cet album est parfaite. Du début à la fin, c’est probablement l’un des deux meilleurs albums jamais réalisés.

Mais au-delà de qualifier cet album comme son disque de metal préféré, il le classe même parmi les plus grands albums de tous les temps, tous genres confondus. Là-dessus, en tant que fans de rock, on peut comprendre : difficile de faire plus fort qu'un morceau comme "Master of Puppets", "Orion" ou encore "Disposable Heroes".