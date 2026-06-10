Le nouveau Guitar Hero frappe fort avec Ghost, les Red Hot Chili Peppers et Weezer !

Les créateurs de Guitar Hero sont de retour avec un nouveau jeu musical ambitieux. Baptisé "Stage Tour", il réunira plusieurs grands noms du rock et du metal, dont Ghost, Red Hot Chili Peppers, Weezer et Babymetal.

Les nostalgiques de Guitar Hero ont de quoi se réjouir. Développé par d'anciens membres des équipes derrière Guitar Hero et DJ Hero, "Stage Tour" continue de dévoiler ses ambitions. Lors de l'IGN Live 2026, les développeurs ont confirmé plusieurs morceaux qui seront disponibles au lancement, avec notamment "Square Hammer" de Ghost, "Dani California" des Red Hot Chili Peppers, "Island In The Sun" de Weezer ou encore "RATATATA" de Babymetal et Electric Callboy. Une sélection éclectique qui mêle rock alternatif, hard rock, metal moderne et funk rock.

Au-delà de sa bande-son, "Stage Tour" entend moderniser la formule qui a fait le succès des jeux vidéos musicaux dans les années 2000. Une nouvelle guitare-manette développée avec Gibson et Kramer Guitars accompagnera le jeu, tandis que la batterie et le chant seront également de la partie. Les développeurs promettent aussi un mode multijoueur complet ainsi qu'une campagne intégrant des mécaniques roguelite destinées à renouveler l'expérience. L'objectif est clair : faire renaître le genre tout en l'adaptant aux attentes actuelles.

Le défi est de taille tant l'héritage de Guitar Hero reste immense. Véritable phénomène culturel à son apogée, la franchise avait dépassé le milliard de dollars de revenus et contribué à populariser des groupes comme Metallica, Aerosmith, Black Sabbath ou encore Guns N' Roses auprès d'une nouvelle génération de joueurs. Prévu pour l'automne 2026 sur PC et consoles, "Stage Tour" n'a pas encore révélé l'intégralité de sa playlist, mais laisse déjà entrevoir un retour très attendu des jeux musicaux.