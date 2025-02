Polyphia : un nouvel album metal avec Serj Tankian et Babymetal

Du très beau monde !

Le groupe de metal progressif américain Polyphia est actuellement en pleine composition de son cinquième album studio, avec un son encore plus "heavy" que ses précédents opus.

Selon le guitariste Tim Henson, l'expérience de jouer devant des milliers de personnes avec une guitare en nylon a été un moment de révélation, mettant en évidence la nécessité de produire une musique plus grandiose pour répondre aux attentes d'un public aussi vaste.

Contrairement à leur album précédent, "Remember That You Will Die", en 2022, qui explorait de nombreux genres musicaux allant du jazz à la J-pop en passant par des morceaux acoustiques, ce nouvel album se concentrera principalement sur un son metal.

Le groupe a annoncé des collaborations avec deux figures emblématiques du monde du metal : Serj Tankian, le chanteur de System Of A Down, et le groupe japonais Babymetal. Serj Tankian, qui a déjà exprimé son admiration pour Polyphia, participera à un morceau de l'album. De plus, Polyphia a récemment terminé une deuxième collaboration avec Babymetal, qui sera intégrée à l'album de ce dernier groupe. Du très beau monde !