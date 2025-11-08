Les rockstars dans les jeux vidéo !

Du micro à la manette, les légendes du rock n’ont jamais cessé de faire du bruit !

Le rock et le jeu vidéo partagent la même énergie brute : l’adrénaline, le son, la passion. Et depuis des années, les deux univers s’entremêlent. De Guitar Hero à Cyberpunk 2077, les rockstars se sont invitées dans nos consoles !

À l’écran

Certains artistes ne se sont pas contentés d’apparaître dans la bande-son : ils sont entrés directement dans le jeu.

Ozzy Osbourne, alias le “Prince des Ténèbres”, est devenu le gardien du métal dans Brütal Legend , aux côtés de Lemmy Kilmister (Motörhead) et Rob Halford (Judas Priest).

Le groupe KISS a eu droit à son propre jeu, Kiss: Psycho Circus , complètement délirant.

Même Paul McCartney a contribué à la musique de Destiny, prouvant que le rock peut s’adapter à toutes les galaxies.

Et comment ne pas évoquer Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 ? L’acteur y incarne Johnny Silverhand, une rockstar rebelle au bras cybernétique. Une incarnation moderne de l’esprit rock : indomptable, libre, et un peu dangereux.

Des bandes-son devenues cultes

Impossible d’évoquer les liens entre rock et jeux vidéo sans parler des bandes-son mythiques qui ont forgé des générations de joueurs.

Dans Tony Hawk’s Pro Skater, des titres comme Superman de Goldfinger ou Guerrilla Radio de Rage Against the Machine ont fait découvrir le punk-rock à toute une génération de gamers. Même ambiance survoltée dans Need for Speed : Underground 2 ou Burnout 3 : Takedown, où les guitares de My Chemical Romance ou Queens of the Stone Age accompagnaient chaque virage.

Côté légendes, GTA : Vice City reste une référence avec sa radio V-Rock et ses classiques de Mötley Crüe ou Twisted Sister. Plus récemment, GTA V a remis le couvert avec Queen, Def Leppard ou Billy Idol pour des virées dignes d’un road trip rock’n’roll.

Et puis il y a Brütal Legend, véritable ode au métal, où Jack Black côtoie Ozzy Osbourne et Lemmy dans un univers entièrement dédié à la guitare électrique. Preuve que, même derrière un écran, le rock garde le dernier mot.

Stella Martinez