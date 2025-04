Weezer : Keanu Reeves sera le méchant du film parodique du groupe !

Alors celle-là on ne l'avait pas venir !

Boom. Weezer balance la bombe : un mockumentary complètement barré est en route, et dans le rôle du bad guy ? Keanu Reeves lui-même. Pas un reboot de Matrix, non. Un faux docu rock’n’roll, aussi absurde que génial, qui raconte la rivalité fictive entre Weezer et Dogstar, le groupe post-grunge monté par Reeves au début des années 90. Oui, avant les lunettes noires et les flingues, Keanu rêvait d’un truc bien plus sale : être bassiste.

À l’époque, Dogstar traînait ses riffs entre les clubs de Los Angeles, avec Robert Mailhouse à la batterie. En 1996, ils sortent Our Little Visionary, après avoir tourné en Asie, aux États-Unis, et même ouvert pour David Bowie au Hollywood Palladium. Rien que ça.

Et pendant ce temps, dans un coin sombre de Hollywood, un petit groupe nommé Weezer débarquait, guitare à la main. Leur premier live ? Le 19 mars 1992 au Raji’s, en première partie… de Dogstar. L’ironie est délicieuse. Quelques mois plus tard, The Kitchen Tape atterrissait dans les bacs, puis venait le Blue Album en 1994, produit par Geffen, et la légende Weezer prenait feu.

Dogstar, lui, a fini par se crasher avec Happy Endings. Keanu, lui, prenait l’ascenseur vers le firmament : Point Break, My Private Idaho, Little Buddha, The Devil’s Advocate, The Matrix. Et la basse ? Morte et enterrée… jusqu’à 2023.

L’an dernier, Dogstar revient du néant avec Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees et rejoue avec Weezer au Lodger Room en mars 2024. Cette fois, c’est Weezer qui chauffe la scène pour Dogstar. Clash d’époques, clash d’égo. Et c’est là que Rivers Cuomo décide de réécrire l’histoire, version trash et loufoque, à la sauce Weezer.

Le film ? Une rivalité surréaliste, avec Keanu Reeves en méchant machiavélique, prêt à tout pour écraser ses anciens potes de scène. Un trip rock’n’roll, truffé de blagues, de distorsions et de second degré. Aux côtés des deux groupes : Johnny Knoxville (of course) et Juliette Lewis, pour pimenter encore plus ce joyeux bordel.

Annoncé en mode ninja sur la scène de Coachella, ce projet délirant est un hommage aux clubs, aux débuts sans gloire, à la sueur et aux rêves explosés. Un film où le rock se moque de lui-même, où les amplis hurlent plus fort que les egos, et où Keanu Reeves lâche Neo pour devenir l’ennemi juré de la pop déviante à la Weezer.