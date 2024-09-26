Rob Halford demande l'entrée de Motörhead et Iron Maiden au Rock and Roll Hall of Fame

“Le métal a besoin de plus de reconnaissance”

Rob Halford est actuellement partout en ce moment ! Alors que “Judas Priest” enchaîne les concerts pour le plus grand plaisir de ses fans, ce dernier avait alors rétorqué en interview que le groupe va enchaîner avec un nouvel album juste après le succès du dernier projet “Invincible Shield”.

Lors d'une nouvelle interview, il s'est exprimé sur l'intronisation d'Ozzy Osbourne au Rock and Roll Hall of Fame totalement mérité selon le chanteur :

"Ozzy, on l'aime, n'est-ce pas ? Il mérite son moment solo, parce que si vous regardez son parcours, ses expériences solos, elles doivent être reconnues. Il était grand temps. Je suis donc très, très heureux qu'Ozzy obtienne ce grand moment pour lui au Rock and Roll Hall of Fame."

Dans la suite de son argumentaire, Halford estime que le métal n'est pas assez représenté dans cette distinction et attend l'intronisation de deux groupes en particulier :

“Mettons plus de métal là-dedans. Mettons Maiden dedans... et Motorhead ! La liste est longue. Mais ce sont les deux qui sautent immédiatement aux yeux.”

James Hetfield et Rob Halford ensemble lors d'un concert

Toujours durant l'interview, le leader de Judas Priest a évoqué sa rencontre avec le chanteur de Metallica James Hetfield lors d'un concert de Turnstile, un nouveau groupe de métal. Il confie toujours regarder jouer les nouveaux groupes de metal afin de rester à l'écoute et de soutenir les petits nouveaux :

“Je suis monté sur scène juste pour voir ce groupe, Turnstile, et il y avait James. Je lui ai dit : ‘ James, quoi de neuf, mec ?’ Il m'a répondu : 'Ouais, il faut que j'aille voir ce groupe. J'ai tellement entendu parler d'eux.' […] Nous nous surveillons donc toujours les uns les autres. C'est ce que font les groupes depuis le premier jour. Nous nous épanouissons grâce à la créativité et à l'énergie de chacun.”