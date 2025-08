Mötley Crüe : Vince Neil enfin de retour sur scène après un an d'absence

Le chanteur est un miraculé, il a déjoué tous les pronostics médicaux pour remonter sur scène.

Lorsqu'on parle de Mötley Crüe, l'actualité a de quoi être un peu déprimante. A vrai dire, le groupe ne fait la une que lorsqu'ils tentent un coup de buzz, avec toujours de bonnes idées, comme la fois où ils ont enflammé une salle de concert après être arrivés dans un camion poubelles. Mais aussi lorsque certains de leurs membres rechutent dans leurs vieux démons, notamment l'alcool. Sauf que cette semaine, on a une excellente nouvelle pour les fans du groupe : Vince Neil a fait son grand retour sur scène !

Oui, vous avez bien lu : Vince Neil est de retour. Le vendredi 1er août, le chanteur historique de Mötley Crüe est monté sur la scène du MGM Music Hall de Fenway, à Boston. Il n'était malheureusement pas en compagnie de son groupe, mais de deux autres artistes assez connus dont il est très proche : Bret Michaels de Poison, et Stephen Pearcy de Ratt. Le chanteur n'a pas fait que monter sur scène, il a aussi donné de la voix, avec sa première scène depuis octobre 2024.

Un retour qui s'est effectué dans l'émotion, mais aussi contre les pronostics des médecins, puisqu'avant de commencer à chanter, Vince Neil s'est adressé au public en déclarant : "On m'a dit que je ne remonterais plus sur scène. J'ai dit : 'Je m'en fous, mec'. Je suis de retour et je suis avec vous ce soir". Et quel retour ! Le chanteur a bluffé l'assistance, notamment grâce aux grands classiques de Mötely Crüe comme "Shout at the Devil" et ""Smoking in the Boys Room".

Voilà qui augure de belles choses pour la résidence de Mötley Crüe à Las Vegas prévue dès la rentrée, même si on espère que cette résidence dans la "ville du vice" ne va pas faire retomber Vince Neil dans ses travers, lui qui a tendance à un peu trop abuser de la boisson...