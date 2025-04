Jack Black se déguise en émo pour parodier "My Chemical Romance", et c'est hilarant

Sur le plateau du Saturday Night Live, on a encore eu droit à un grand spectacle de la part de Jack Black.

Jack Black est en grande forme en ce moment. Le trublion du hard rock, qui s'est fait connaître grâce à son groupe satyrique Tenacious D, et à ses apparitions dans plusieurs films cultes, semble au sommet de la vague. D'ailleurs on l'a vu très récemment apparaître dans le film "Minecraft", qui nous plonge dans l'univers du célèbre jeu vidéo. Mais là où on le préfère, c'est quand il décide de faire des parodies, comme cette semaine lors du Saturday Night Live, pendant lequel il a livré une performance hilarante, pour se moquer un peu de My Chemical Romance (avec tendresse, bien sûr).

La parodie de Jack Black s'inscrit dans un sketch un peu plus large, qui attaque globalement toute la tendance gothique/émo, et qui s'appelle "Goth Kid On Vacation". Une vidéo pendant laquelle un adolescent (ou plutôt un jeune adulte) part en vacances en Jamaïque, sauf qu'il emmène avec lui toute sa panoplie du gothique : les habits noires, les énormes chaussures/boots montantes, ses chaînes, ses colliers de pics, ses cartes Magic, et même son PC gaming...

Alors que la majorité du sketch est assurée par un groupe de reggae, un petit interlude est posé au milieu de la vidéo, dans lequel on voit Jack Black, déguisé en Gerard Way, le chanteur de My Chemical Romance, avec un côté moqueur évident, en train de nous poser un couplet sur ces vacances en Jamaïque qui sont horribles à vivre en tant que gothique. Une parodie qui tombe à pic, puisque le groupe fêtera l'année prochaine les 20 ans de son album culte "The Black Parade", qui a influencé beaucoup de gens.