Weezer de retour avec un nouveau single... et un nouvel album !

Le retour de Weezer ravit déjà les fans de rock alternatif. Le groupe mené par Rivers Cuomo semble bien décidé à marquer une nouvelle étape de sa carrière avec un nouveau single et l’annonce d’un album à venir.

Un premier signal fort avec “Shine Again”

Il y a quelques semaines, Weezer avait déjà surpris son public avec le morceau “Shine Again”, un titre qui marque un retour à des sonorités plus directes et énergétiques, proches de leurs racines 90s.

Ce single a rapidement relancé l’intérêt autour du groupe, laissant entendre qu’un nouveau projet complet était en préparation.

Une collaboration inattendue avec Karly Hartzman

Le groupe franchit aujourd’hui une nouvelle étape en s’associant avec Karly Hartzman, la chanteuse du groupe indie rock Wednesday.

Une rencontre artistique qui surprend autant qu’elle intrigue : entre l’univers mélodique et pop-rock de Weezer et l’énergie plus brute et alternative de Wednesday, le mélange promet un résultat singulier.

Un nouvel album déjà très attendu

Le groupe mené par Rivers Cuomo vient d’annoncer la sortie de son prochain disque, déjà surnommé “The Gold Album” par les fans en raison de son visuel.

Prévu pour le 21 août 2026, il marquera le 16e album studio de la formation californienne et le 20e projet de leur discographie.

Un retour très attendu sur la scène rock

Sans encore dévoiler de date officielle de sortie pour le premier single issu de cette collaboration, Weezer confirme travailler sur un nouveau projet ambitieux. Ce nouvel album pourrait bien s’imposer comme l’un des événements rock majeurs de 2026, entre nostalgie, expérimentation indie et retour aux sources power pop.