Metallica : le bassiste Robert Trujillo était bourré à son casting

Une cuite en bonne compagnie

Derrière chaque grand artiste se cachent souvent des anecdotes improbables. Bassiste du groupe Metallica depuis 2003, Robert Trujillo a révélé un détail particulièrement croustillant sur son recrutement dans le groupe, dans un extrait dévoilé du documentaire “Behind The Bassline”.

Revenons d'abord en 2001, période où le groupe vit une phase pas très marrante de son histoire : leur bassiste, Jason Newsted, quitte le groupe pour prendre soin de sa santé. Ses trois compagnons de route, James Hetfield, Kirk Hammet et Lars Ulrich, alors au fond du gouffre, décident de chercher un rempaçant. Il faudra donc attendre 2003 pour que le groupe lance un grand casting, auquel va participer Robert Trujillo, qui s'était déjà fait un nom dans le milieu en jouant aux côtés d'Ozzy Osbourne et Suicidal Tendencies.

Si le bassiste assiste à un enregistrement studio du groupe la veille de son audition, il ne s'attendait pas à ce que Lars Ulrich, le batteur de Metallica, lui propose d'aller boire un verre le soir-même.

“Le premier jour était plutôt une audition passive, j’étais juste là à observer en studio. […] Lars m’a proposé d’aller prendre un verre le soir. […] Je pouvais gérer quelques bières, mais on a fini par boire jusqu’à 5 heures du matin. Je me réveille avec la pire gueule de bois de ma vie, et là je dois jouer avec Metallica.” - Robert Trujillo

Un réveil difficile face à la sobriété du chanteur

Certains diront que devoir gérer une journée de travail avec la gueule de bois, ça peut se faire sous certaines conditions. Mais là, Robert Trujillo devait passer une audition pour un groupe de métal iconique, une audition qui pourrait changer le cours de sa vie, d'où la pression ! D'autant plus que James Hetfield, le chanteur et guitariste de Metallica, venait tout juste de sortir d'une cure de désintoxication et ne touchait plus à la boisson. Une situation qui a visibement mis Robert Trujillo dans l'embarras.

“James est sobre, il a fait une cure de désintox. […] Je ne voulais pas qu’il sente l’alcool sur moi, alors je suis allé voir mon technicien pour discuter de la basse que je devais utiliser et de l’ampli que je devais choisir. Ce que je voulais vraiment, c’était m’éloigner d’Hetfield.” - Robert Trujillo

Un malaise qui n'a pas empêché Robert Trujillo de décrocher le poste, devenant, par la même occasion, l'un des éléments moteurs de Metallica.

Source : @Kingz Senawang Channel sur Youtube