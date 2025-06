Robert Trujillo félicite Ozzy Osbourne pour son intronisation au Rock and Roll Hall Of Fame.

Cette année, le Rock And Roll Hall Of Fame intronise de nouveau artistes. Après Jimmy Page et Rage Against The Machine, c’es au tour d’Ozzy Osbourne de voir son nom affiché sur le célèbre Hollywood Boulevard à Los Angeles, en Californie. Une intronisation méritée pour Robert Trujillo.

Son groupe faisait parti de la liste des intronisés en 2023. En novembre dernier, Robert Trujillo félicitait l’arrivée de Rage Against The Machine au Rock and Roll Hall Of Fame dans un discours poignant : “Le monde a changé grâce à des gens ordinaires qui en ont eu assez et qui sont prêts à se battre pour un pays et une planète plus humains, plus pacifiques et plus justes, et c’est ce que je suis venu célébrer ce soir”, déclarait-il. Cette année, la liste des nouveaux arrivants a été dévoilée et entre Cher, Mary J. Blige et Foreigner se trouve Ozzy Osbourne. Le leader de Black Sabbath a déjà vu son groupe intronisé en 2006, mais c’est en solo qu’il fera l’expérience. Une arrivée qu’il félicite au micro de l’émission "Trunk Nation With Eddie Trunk" sur SiriusXM.

“Ozzy est une famille. Je l'aime. Je ne serais pas là où je suis sans lui”, avoue Robert Trujillo. Il se remémore alors les moments passés avec l’artiste, à l’époque de son groupe Infectious Grooves en 1991. “Nous étions dans le même complexe de studios. Il s’appelle Devonshire Studios. Nous étions donc comme une fraternité à l'époque, traînant dans le même studio”. Il poursuit : “Et il avait l'habitude de s'éloigner de sa session d'enregistrement et de venir nous rejoindre et de traîner dans la salle d’Infectious Grooves. C'est pourquoi vous l'entendez sur la chanson ‘Therapy’. Et c'était tellement amusant à l’époque”. Le membre de Metallica évoque ensuite le temps passé aux côtés d’Ozzy Osbourne en tant que bassiste. “J'ai fini par pouvoir auditionner et rejoindre le groupe d'Ozzy et travailler avec lui pendant près de sept ans. Et encore jusqu'à ce jour, de temps en temps, nous faisons des choses ensemble. J'ai co-écrit son dernier disque, il y a quelques années. Il a toujours été là pour aider les groupes et en quelque sorte aider les jeunes artistes à devenir de plus grands groupes". Il conclut : ”Alors, que Dieu le bénisse, et félicitations à Ozzy. Il le mérite."