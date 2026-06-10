Le procès contre Steven Tyler (Aerosmith) prend un nouveau tournant judiciaire !

Le chanteur d’Aerosmith poursuit sa stratégie de défense dans l’affaire qui l’oppose à Julia Misley. Ses avocats demandent désormais l’accès à des éléments liés à la thérapie de couple de la plaignante et de son mari.

Le dossier judiciaire visant Steven Tyler connaît un nouveau rebondissement. Selon des documents relayés par plusieurs médias américains, les avocats du chanteur d’Aerosmith souhaitent interroger Julia Misley et son époux au sujet de leurs séances de thérapie conjugale. La défense estime que la détresse émotionnelle invoquée par la plaignante pourrait être liée à des difficultés personnelles ou conjugales, et non exclusivement aux faits qu’elle reproche au musicien. Cette demande intervient alors que la justice californienne a récemment autorisé la poursuite d’une partie des accusations portées contre la rockstar.

Une affaire qui remonte aux années 70

L’affaire remonte à une plainte déposée fin 2022. Julia Misley, anciennement connue sous le nom de Julia Holcomb, accuse Steven Tyler d’agression sexuelle lorsqu’elle était mineure dans les années 1970. Le dossier s’appuie notamment sur plusieurs déclarations figurant dans l’autobiographie du chanteur, publiée en 2011, dans laquelle il évoquait publiquement leur relation. Depuis, les deux parties s’affrontent sur plusieurs aspects procéduraux, notamment sur la recevabilité de certains témoignages et documents.

Cette nouvelle initiative est vivement contestée par les représentants de Julia Misley, qui dénoncent une tentative d’intimidation à l’encontre de leur cliente. Ils accusent également l’équipe juridique du chanteur d’avoir adopté un comportement inapproprié lors de précédentes auditions. Un juge devra prochainement déterminer si les interrogatoires réclamés par la défense peuvent avoir lieu avant la prochaine audience, attendue au mois d’août. En attendant, cette affaire continue de jeter une ombre sur l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du rock américain.