Steven Tyler a donné un concert surprise après les Grammy Awards, rejoignant Yungblud sur scène !

Le chanteur d'Aerosmith a organisé une soirée de visionnage pour la cérémonie, dont les bénéfices ont été reversés au Janie's Fund, l'organisation fondée par Tyler

Steven Tyler n’a décidément pas dit son dernier mot. Quelques heures après la cérémonie des Grammy Awards, le mythique leader d’Aerosmith a créé la surprise en remontant sur scène lors de l’after-party ultra-exclusive qu’il organise chaque année. Devant un parterre d’artistes et d’invités triés sur le volet, il a livré une performance aussi inattendue que puissante aux côtés de Yungblud, reprenant l’incontournable « Back In The Saddle ».

Comme le veut la tradition, cette soirée privée prenait la forme d’une cérémonie de visionnage des Grammy Awards, dont l’intégralité des bénéfices a été reversée à Janie’s Fund, l’association fondée par Steven Tyler pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Un événement mêlant musique, émotion et engagement, fidèle à l’esprit du chanteur de Boston.

Parmi les artistes invités, Yungblud a offert l’un des moments les plus forts de la soirée. Selon American Songwriter, Steven Tyler l’a rejoint sur scène pour interpréter l’un des titres les plus emblématiques d’Aerosmith. Une apparition d’autant plus marquante que le chanteur avait subi en 2023 de graves lésions aux cordes vocales et au larynx, l’obligeant à mettre ses concerts en pause. Le revoir chanter avec une telle intensité a donc été une véritable claque pour les fans présents.

Cette performance symbolique est intervenue seulement quelques heures après la victoire de Yungblud aux Grammy Awards, dans la catégorie Meilleure performance rock — une première pour le jeune rockeur britannique. Une manière idéale de célébrer ce tournant majeur de sa carrière. Pour rappel, Aerosmith et Yungblud avaient déjà uni leurs forces avec l’EP « One More Time », sorti en novembre 2025. En septembre dernier, ils avaient également partagé la scène lors des MTV Video Music Awards pour un hommage vibrant à Ozzy Osbourne, accompagnés de Nuno Bettencourt et Joe Perry à la guitare.