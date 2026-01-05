Aerosmith : Retour sur le premier album fondateur du groupe de Steven Tyler

Un album qui marque la naissance officielle du groupe de Steven Tyler, et le point de départ d’une ascension qui mènera Aerosmith au sommet.

À l’occasion du 53e anniversaire de la sortie du tout premier album d’Aerosmith, célébré ce lundi 5 janvier, retour sur un disque fondateur, souvent sous-estimé, mais essentiel dans l’histoire du hard rock américain. Un album qui marque la naissance officielle du groupe de Steven Tyler, et le point de départ d’une ascension qui mènera Aerosmith au sommet.

1973 : Aerosmith entre en scène

Sorti en janvier 1973, l’album Aerosmith débarque dans un paysage rock déjà saturé de géants. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath dominent le hard rock, tandis que les Rolling Stones incarnent toujours la référence absolue en matière de rock’n’roll sale et sexy.

Dans ce contexte, Aerosmith n’arrive pas comme une révolution, mais comme une déclaration d’intention. Le groupe affiche d’emblée ses influences : blues, rock britannique, groove poisseux et énergie urbaine. La presse parlera rapidement des « Rolling Stones américains », une étiquette réductrice, mais révélatrice.

Un album brut, encore sous influence

Musicalement, ce premier disque est rugueux, parfois mal dégrossi, mais profondément sincère. La production reste sobre, presque austère, laissant toute la place aux riffs et à l’attitude.

Steven Tyler impose déjà un chant habité, oscillant entre sensualité et fureur,

Joe Perry et Brad Whitford posent les bases d’un duo de guitares efficace,

la section rythmique donne au groupe une assise bluesy solide.

Des morceaux comme “Make It”, “Mama Kin” ou “Movin’ Out” transpirent la sueur des clubs et l’urgence de jeunes musiciens affamés. Rien n’est encore parfaitement maîtrisé, mais l’identité est là.

“Dream On” : la promesse d’un destin hors norme

Impossible d’évoquer ce premier album sans parler de “Dream On”. À sa sortie, le titre passe presque inaperçu. Il faudra attendre une réédition en 1975 pour qu’il devienne un véritable hit.

Avec ce morceau, Steven Tyler dévoile une facette plus théâtrale et émotionnelle, annonçant l’ampleur que prendra Aerosmith par la suite. Une ballade puissante, déjà emblématique, qui prouve que le groupe ne se limite pas à un simple rock de bar.

Un disque fondateur dans l’histoire du rock

Avec le recul, Aerosmith (1973) apparaît comme :

un album de naissance ,

imparfait mais nécessaire ,

annonciateur des chefs-d’œuvre à venir (Get Your Wings, Toys in the Attic, Rocks).

Ce n’est pas encore le groupe démesuré, dangereux et iconique qu’il deviendra, mais tout est en place : le charisme, l’arrogance rock, la chimie et surtout cette capacité à transformer le blues en un hard rock viscéral et américain.

53 ans plus tard

En ce lundi 5 janvier, alors que l’album fête son 53e anniversaire, il mérite d’être réécouté pour ce qu’il est vraiment :

non pas un classique immédiat, mais la première pierre d’une légende du rock mondial.