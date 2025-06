Aerosmith : La véritable histoire de "Dream On" un des plus gros hit du groupe !

Le premier morceau écrit par Steven Tyler !

En 1973, Aerosmith fait ses débuts avec un album éponyme qui propulse le groupe sur le devant de la scène rock américaine. Ce disque contient un morceau qui, avec le temps, est devenu un véritable hymne générationnel : "Dream On". Une ballade intense, puissante et émotionnelle, composée par Steven Tyler, chanteur charismatique mais aussi parolier et compositeur d’exception. Aux côtés de son complice Joe Perry, il a signé certaines des plus belles chansons du groupe, et "Dream On" reste l’une des plus emblématiques. Ce morceau a indéniablement joué un rôle clé dans l’ascension internationale d’Aerosmith.

Mais quelle est la véritable signification de cette chanson ? Comme beaucoup d'autres joyaux du répertoire du groupe, elle est profondément personnelle. Dans l’autobiographie d’Aerosmith, Steven Tyler explique qu’il a écrit "Dream On" durant son adolescence, à une époque où ses propres rêves semblaient encore hors de portée.

« La musique de cette chanson a été écrite sur un piano droit Steinway dans le salon du Trow Rico Lodge à Sunapee, environ quatre ans avant la naissance d'Aerosmith », raconte-t-il. « J'avais 17 ou 18 ans… C'était un petit morceau que je jouais, et je n'aurais jamais imaginé qu'il deviendrait une chanson ou quelque chose comme ça. Ça parle de la nécessité de continuer à rêver, jusqu'à ce que ses rêves deviennent réalité. »

Dans une autre interview, Tyler insiste sur le fait que ce morceau reflète avant tout son désir de réussir. Il raconte l’avoir composée à une époque où il ne savait même pas encore écrire une chanson.

« Elle parle de la soif de devenir quelqu’un, du besoin de rêver pour que ses rêves deviennent réalité », confie-t-il. « Cette chanson résume parfaitement la galère qu’on traverse quand on rejoint un nouveau groupe. La plupart des critiques ont vilipendé notre premier album, nous accusant de copier les Rolling Stones. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’étais si en colère contre les médias, et je le ressens encore aujourd’hui. »

Dans son livre Le bruit dans ma tête vous dérange-t-il ?, Steven Tyler revient sur la genèse de son amour pour la musique. C’est en écoutant son père jouer du piano qu’il a commencé à rêver de devenir musicien. Enfant, il s’asseyait souvent sous le piano pour mieux entendre les notes :

« C’est ainsi qu’est née l’idée de Dream On », explique-t-il.

C’est aussi, selon lui, la seule chanson du premier album où il s’est vraiment senti lui-même. Inquiet de la hauteur aiguë de sa voix, il avait tenté de la baisser sur le reste du disque. Mais dans "Dream On", il chante avec sa voix naturelle, celle qui allait bientôt devenir sa signature.

Ironie du sort : bien qu’elle soit aujourd’hui adorée des fans et jouée à presque chaque concert, "Dream On" n’a pas connu un succès fulgurant lors de sa sortie. En 1973, elle ne dépasse que la 59e place du Billboard Hot 100. Ce n’est qu’en 1976, lors d’une réédition, qu’elle atteint enfin la sixième position, devenant un classique à part entière.

Depuis, Aerosmith ne cesse d’interpréter ce titre émouvant, qui touche le public à chaque performance. Plus qu’un simple morceau, "Dream On" est une déclaration d’intention, un cri du cœur d’un adolescent devenu légende du rock, et un rappel que les rêves, avec du courage et de la persévérance, finissent parfois par devenir réalité.