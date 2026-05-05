Aerosmith : Steven Tyler visé par une nouvelle procédure liée à une affaire remontant à 1973

Icône du rock et voix légendaire d’Aerosmith, Steven Tyler se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une affaire judiciaire lourde, avec un procès désormais envisagé autour de faits remontant aux années 70.

L’histoire replonge directement dans l’Amérique des seventies. En 1973, Julia Misley, qui s’appelait alors Holcomb, n’a que 16 ans lorsqu’elle croise la route de Steven Tyler après un concert à Portland, dans l’Oregon. Le chanteur, âgé de 25 ans à l’époque, l’aurait invitée dans sa chambre d’hôtel le soir même. Selon la plainte déposée en 2022, il y aurait "réalisé plusieurs actes sexuels illégaux". Le document évoque également un élément particulièrement marquant : un an plus tard, le musicien aurait obtenu la tutelle de l’adolescente, renforçant leur lien sur une période prolongée.

Dernier rebondissement en date : un tribunal de Los Angeles a décidé de rejeter plusieurs accusations d’agression sexuelle. Mais l’affaire est loin d’être terminée. Les juges ont en parallèle validé la possibilité de poursuivre Steven Tyler pour "détresse émotionnelle". Une nuance importante qui relance complètement le dossier. L’avocat de la plaignante, Jeff Anderson, décrit dans cette nouvelle procédure "la manipulation et les violences sexuelles" qu’aurait subies sa cliente pendant des années. Il insiste sur l’impact durable de ces événements, au-delà des faits eux-mêmes.

Le dossier entre désormais dans une phase décisive. Une audience est programmée le 13 mai à Los Angeles, où la suite de la procédure sera discutée. Ce nouveau chapitre judiciaire pourrait donc marquer un tournant dans cette affaire vieille de plusieurs décennies, qui continue de faire écho aujourd’hui.