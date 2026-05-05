Foo Fighters : Dave Grohl révèle le vrai nom de l'album "Your Favorite Toy" et démonte un mythe de longue date !

Entre nouvel album, clip zombiesque et révélations inattendues, les Foo Fighters et leur frontman signent un retour aussi brut que surprenant.

Les Foo Fighters marquent leur retour avec "Your Favorite Toy", un album à l’énergie plus directe et punk que leurs dernières productions. Présenté notamment à la télévision britannique, le disque s’accompagne de nouveaux titres comme "Caught in the Echo" et "Child Actor", portés par l’arrivée du batteur Ilan Rubin. Dans la foulée, le groupe a dévoilé le clip de "Spit Shine", réalisé par Dave Grohl lui-même, plongeant le groupe dans un univers sanglant peuplé de zombies, avec en toile de fond un clin d’œil à Lemmy Kilmister.

Dave Grohl a également révélé que l’album aurait dû porter un tout autre nom. Initialement intitulé "For Good", en référence à une chanson du disque, le projet a finalement été rebaptisé... suite à la sortie d'un film ! Une coïncidence qui n’a pas manqué de frustrer le musicien :

"En fait, vous savez comment je voulais appeler l'album ? Je voulais l'appeler 'For Good', parce que cette chanson, 'Your Favourite Toy', au début je l'avais appelée 'For Good' [...] Ça pouvait avoir plusieurs significations, et je me suis dit que c'était plutôt sympa 'For Good' [...] Mais ce film 'Wicked' est sorti, et il s'appelle 'Wicked: For Good'. J'étais tellement énervé ! Alors j'ai changé le titre de la chanson, et c'est devenu le titre de l'album."

Le frontman du groupe est aussi revenu sur un mythe qu’il entretenait depuis des années : sa prétendue routine à base de bière et de whisky avant de monter sur scène. Lors d’un concert à New York, il a finalement reconnu qu’il s’agissait d’une blague, révélant suivre en réalité un échauffement vocal très rigoureux :